Кто перекрыл улицу Марата в Керчи?

В Керчи перекрыта дорога по улице Марата. Об этом в социальных сетях сообщают местные жители.

В социальной сети ВКОНТАКТЕ появились фотографии перекрытой улицы Марата, сделанные керчанином Олегом БОНДАРЕНКО.

«Для чего тогда дорогу делали? Еще и знак «тупик» стоит!», – пишет пользователь социальной сети.

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Ранее администрация Керчи сообщала о временном перекрытии дороги по указанной улице, однако о данном происшествии информации нет.

Сейчас керчанам приходится проезжать по дороге, преодолевая «каменные преграды».



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