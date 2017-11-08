Кто решает сколько стоит керченская хамса?

Горожане возмущаются ценами на главную рыбу в Керчи – хамсу и ругают Администрацию. По информации жителей – килограмм этой рыбы стоит – 150 рублей. Сегодня утром журналисты КерчьИНФО отправились в Рыбный корпус и увидели совсем другие цены, а также узнали, кто регулирует стоимость хамсы.

С самого утра в Рыбном корпусе уже довольно много людей, керчане спешат приобрести свежую рыбу. Цена на хамсу, по сравнению с началом ноября, снизилась. Сейчас ценники на рыбе – 130, некоторые продают и по 100 руб за кг.

Сколько стоит хамса в Керчи?

На вопрос, кто назначает цены, одна из продавщиц отмечает: «Поставщики, конечно, привезли сегодня, говорят подержи по 130 пока». Интересно, откуда берутся такие скачки, с чем они связаны и кто их контролирует?

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Как рассказал журналистам КерчьИНФО исполняющий обязанности начальника управления экономического развития Керчи Александр ЖИРОВ, цены назначает сам Рыболовецкий колхоз или предприниматель, купивший рыбу по оптовой цене, а продающий в розницу. Хамсу добывают керченские рыбодобывающие предприятия, по словам специалиста, хамса – скоропортящийся продукт, поэтому привозить её даже из Краснодарского края -невыгодно.

Регулирование цен не предусмотрено Федеральным законом Республики Крым, если этот товар не входит в группу социально значимых продуктов для населения, поэтому контроль.

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На сайте Министерство промышленной политики размещён перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости , в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены: говядина (кроме бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса), баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), рыба мороженая неразделанная, масло сливочное, масло подсолнечное, молоко питьевое, яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, чай черный байховый, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные, изделия из пшеничной муки, рис шлифованный, пшено, крупа гречневая – ядрица, вермишель, картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь, яблоки.

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