Кто уберёт пыль с «Тавриды»?

Строительство трассы «Тавриды» для кого-то большая радость, а для кого-то настоящее мучение. Трасса будет проходить через 43 села, и жителям многих из них часто приходится наблюдать облака пыли.

Дом Светланы, жительницы села Приветное Кировского района, расположен в 20-30 метрах от строящейся трассы «Таврида» (Прим. ред. это в районе Феодосии, где дорогу строят «с нуля»). Семья пенсионерки вместе с соседями буквально задыхаются от пыли. Несколько раз жители разговаривали с начальниками местных дорожных служб, просили поливать дорогу водой. По словам Светланы, машина действительно приезжает и поливает, но в такую жару одного приезда поливального транспорта мало. Через полчаса снова пыль столбом!

Интересно, что для спецтехники есть другая дорога, только по ней ездят почему-то не все.

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Это не первое сообщение подобного рода. Жители разных сёл недовольны близостью к «Тавриде».

Правда, на некоторых дорожных участках трассы техника ведёт себя аккуратно и адекватно. Редакция КерчьИНФО тоже задаётся вопросом, от кого или чего это зависит, и почему власти не реагируют на замечания местных жителей?

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