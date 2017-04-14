Кто выберет нового главу администрации Керчи

В ходе внеочередной сессии городского совета Керчи был утверждён состав конкурсной комиссии, которая проведёт конкурс на замещение должности главы администрации города Керчи. Она будет состоять из 8 человек.

Сегодня, 14 апреля, состоялась внеочередная 68 сессия городского совета под председательством Ларисы Щербулы. В ходе мероприятия депутатским корпусом было утверждено решение о составе конкурсной комиссии в размере 8 человек.

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Таким образом, комиссия состоит из:

— Михайличенко Игорь Николаевич, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым;

— Сальков Андрей Сергеевич, консультант отдела правовых экспертиз Главного правового управления Аппарата Совета министров Республики Крым;

— Лысенко Мария Анатольевна, заместитель заведующего отделом нормативного регулирования вопросов государственной и муниципальной службы Главного управления кадровой политики и государственной службы Аппарата Совета министров Республики Крым;

— Бекиров Фахри Айдерович, заместитель заведующего отделом по взаимодействию с органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым Главного управления по организационным вопросам Аппарата Совета министров Республики Крым;

— Масюткин Евгений Петрович, депутат Керченского городского совета 1 созыва;

— Дерюгина Наталья Владимировна, депутат Керченского городского совета 1 созыва;

— Дегтярёва Елена Борисовна, депутат Керченского городского совета 1 созыва;

— Каторгина Галина Александровна, управляющий делами аппарата Керченского городского совета.

Отметим, дата проведения первого заседания конкурсной комиссии – 27 апреля 2017 года.

Напомним, 5 апреля 2017 года эк-глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев подал в отставку по состоянию здоровья.



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