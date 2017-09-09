«Кубок двух морей»: в Керчь съехались почти 500 самбистов

В Керчи проходит знаменитый турнир по самбо «Кубок двух морей». Соревнования, внесённые в календарный план Всероссийской федерации самбо, проходят с 8 по 10 сентября в санатории «Москва – Крым».

В Керчь на легендарный турнир приехали сотни самбистов со всех уголков России. На протяжении трех дней они борются за победу, которая предоставит им возможность выступать на первенстве страны.

Организатором Кубка выступает Спортивно-патриотический клуб единоборств«Слава», в котором занимаются 145 спортсменов из Керчи и окрестностей.

Читайте: В Керчи стартовал юбилейный фестиваль единоборств «Воин Боспора»

В этом году турнир отмечает первый юбилей – пять лет. В этот раз на участие в нём зарегистрировались около 500 спортсменов из 36 регионов страны, от Крыма до Приморья: Москвы, Мурманска, Республики Адыгея, Краснодарского края, Абхазии, ЛНР, ДНР, Ельца, Воронежа, Тулы, Пензы, Республики Дагестан, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга, Республики Коми, Новороссийска, Майкопа, Астрахани, Оренбурга, Республики Крым и другие.

Борьба проходит на четырех коврах – на каждом установлены телевизоры и ноутбуки. Схватки записываются на видео, благодаря чему можно разбирать спорные моменты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

