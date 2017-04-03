Кубок КВН забрали керченские дебютанты

В Керчи завершился кубок города по КВН. Жители города посмеялись от души на День дурака.

Прошёл керченский кубок города по КВН. В этом году за главный приз соревновались пять достойных команд.

Не все из конкурсантов были опытными КВНщиками, такие команды как первая в городе женская сборная «Bubble gum» и сборная завода «Залив» впервые выступили на сцене.

Помимо дебютантов, гостей развлекали и такие бывалые юмористы — «На абордаж» (сборная КГМТУ) и самые юные артисты юмористического жанра в Керчи команда «КГБ» (школа No12). Также ещё одни комики со стажем переформировались в новую команду под названием «По Фрейду».

Каждая из команд презентовала своё приветствие, после чего прошёл интерактив со зрителем, последние в свою очередь подготовили свои вопросы, на которые участники команд должны были подобрать смешной ответ.

В финале команды продемонстрировали подготовленные номера и были готовы выслушать вердикт судебной коллегии.

Жюри, к слову, в этот раз тоже собралось непростое: Максим Булгаков и Дмитрий Новосёлов(команда КВН «Дети капитана Флинта»), Виталий Резниченко (автор идеи возрождения КВН в Керчи), депутат местного горсовета Дмитрий Андропуло и владелица кофейни «Кофеёк» Екатерина Кришталь.

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Зрители очень тепло встречали выступающих, смеялись над шутками и с нетерпением ждали каждого выступления.

По итогам игры победу одержала команда-новичок первая в городе женская сборная «Bubble gum». Несмотря на то, в команде всего две девочки, они покорили не только жюри, но и гостей.

Важно отметить, что разрыв между окончательными оценками команд был минимальным. Это говорит о высоком уровне керченских юмористов и хорошей подготовке к мероприятию.

День смеха в Керчи отпраздновали достойно.



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