«Кубок Грифона-2017»: в Керчи сразились лучшие атлеты региона

В Керчи прошёл второй турнир по воркауту «Кубок Грифона—2017». Также в рамках данного турнира состоялся закрытый Крымский турнир по уличной гимнастике.

Организаторами спортивного мероприятия выступил клуб «Грифон» и общественная организация «Дружба народов». Соревнования прошлии в Парке культуры и отдыхе на керченской набережной.

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Сразится в 6 различных номинациях приехали атлеты из разных городов региона: троеборье, двоеборье до 15 лет, сольный фристайл, рекорды по уличной гимнастике, двоеборье для любителей и троеборье с дополнительным весом.

Участников мероприятия поприветствовал Глава муниципального образования г. Керчь Николай Гусаков. Также он вручил городские награды организатору, основателю «Кубка грифона» Максиму Орленко, который занимается популяризацией здорового образа жизни в Керчи.

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