Кубок Керчи по бодибилдингу и фитнес бикини: кто стал лучшим

В Керчи прошел Кубок города по бодибилдингу и фитнес бикини. Спортсмены показали свою подготовку перед Кубком Крыма.

Вчера, 14 апреля, в малом зале ДК «Корабел» состоялся Кубок города по бодибилдингу и фитнес бикини. К сожалению, в нем сражались лишь девушки.

Были представлены три категории:

Фитнес бикини 35+

Фитнес бикини до 163 см

Фитнес бикини выше 163 см

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Судили девочек квалифицированные специалисты в данной области:

Иванов Александр — президент Федерации Бодибилдинга Крыма

Гаврилов Егор — чемпион Крыма по Бодибилдингу, финалист Чемпионата России

Главатских Ольга — судья 1-ой категори, мастер спорта России по пауэрлифтингу

Ковалёв Сергей — президент Федерации Бодибилдинга Кировского района, призёр Чемпионата Крыма по Бодибилдингу

Першко Наталья — организатор спортивного проекта «Beauty Body», призёр множественных чемпионатов по Бодибилдингу

По результатам соревнований турнирная таблица выглядит следующим образом:

В номинации «Фитнес бикини 35+» одержала победу Юлия Солоха

В номинации «Фитнес бикини до 163 см» одержала победу Аверина Валерия

В номинации «Фитнес бикини выше 163 см» одержала победу Юлия Солоха

Абсолютной чемпионкой Керчи и обладательницей Кубка города по бодибилдингу и фитнес бикини стала Юлия СОЛОХА.

Отметим, что сразу после соревнований девушки отправились на Кубок Крыма в Евпаторию, который проходит 15 апреля. Желаем им там удачи!



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