Кубок Керчи по бодибилдингу и фитнес бикини: кто стал лучшим

В Керчи прошел Кубок города по бодибилдингу и фитнес бикини. Спортсмены показали свою подготовку перед Кубком Крыма.
Вчера, 14 апреля, в малом зале ДК «Корабел» состоялся Кубок города по бодибилдингу и фитнес бикини. К сожалению, в нем сражались лишь девушки.
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Судили девочек квалифицированные специалисты в данной области:
Иванов Александр — президент Федерации Бодибилдинга Крыма
Гаврилов Егор — чемпион Крыма по Бодибилдингу, финалист Чемпионата России
Главатских Ольга — судья 1-ой категори, мастер спорта России по пауэрлифтингу
Ковалёв Сергей — президент Федерации Бодибилдинга Кировского района, призёр Чемпионата Крыма по Бодибилдингу
Першко Наталья — организатор спортивного проекта «Beauty Body», призёр множественных чемпионатов по Бодибилдингу
По результатам соревнований турнирная таблица выглядит следующим образом:
Абсолютной чемпионкой Керчи и обладательницей Кубка города по бодибилдингу и фитнес бикини стала Юлия СОЛОХА.
Отметим, что сразу после соревнований девушки отправились на Кубок Крыма в Евпаторию, который проходит 15 апреля. Желаем им там удачи!