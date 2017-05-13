Кубок Керчи по Street Workout 2017: мировые рекорды, специальные гости и более 40 участников

На площади Ленина 20 мая в 14:00 стартует кубок Керчи по Street Workout 2017. Организаторы рассказали сайту KerchINFO подробности этого события.

Специальным гостем Кубка станет Алексей БЕССОНОВ из Ялты, который является чемпионом Крыма 2015 года. Он проведет мастер-класс, а также поможет судьям оценивать выступления участников.

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Кубок Керчи пройдет в шести дисциплинах: установление рекордов Керчи, индивидуальный фристайл, троеборье, двоеборье с дополнительным весом, двоеборье до 17 лет, двоеборье до 12 лет.

На соревнованиях будет зафиксирован рекорд мира по удержанию элемента передний вис. Установить его взялся Роберт ШВИНДИН.

В Кубке примут участие керчане, члены КРСОО «Грифон Воркаут Клуб», спортсмены из Щелкино и Багерово.

Всего зарегистрировано около сорока человек.

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