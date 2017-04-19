Кубок Крыма по бодибилдингу: спортсменка спортивного клуба «Планета ПРОСПОРТ» привезла бронзу

На выходных в Евпатории прошёл Кубок Крыма по бодибилдингу и фитнес бикини. На мероприятии собрались лучшие представители данного вида спорта.

15 апреля Евпатория приняла десятки атлетов, которые приехали, чтобы сразиться в чемпионате по бодибилдингу. В каждой из номинаций (по росту и возрасту) соревновались отдельно как мужчины, так и представительницы прекрасного пола.

Так, в категории «Фитнес-бикини юниоры» почётное третье место заняла керчанка Анастасия Мачнева, которая занимается в спортивном клубе «Планета ПРОСПОРТ» под чутким руководством тренера Кануникова Игоря.

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Следует напомнить, что на Кубке города по бодибилдингу и фитнес бикини, который состоялся в Керчи 14 апреля Анастасия заняла 2 место.

Редакция KerchINFO.com поздравляет Анастасию с бронзой, которую она привезла в родную Керчь и желает достойно представить город и спортивный клуб на будущих соревнованиях.



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