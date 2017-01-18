Керченские предприниматели с 2017 года будут платит налоги по новым счетам. Изменения связаны с реформированием полномочий налоговых органов, пенсионного фонда и фонда соцстрахования.

Реквизиты для оплаты страховых взносов керченским предпринимателям и ООО

Все положения, связанные с исчислением и уплатой страховых взносов с 1 января 2017 года перенесены в Налоговый Кодекс Российской Федерации. Следовательно, керченские индивидуальные предприниматели уже в январе 2017 года, будут производить оплаты на другие счета.

Редакция KerchINFO.com публикует новые данные по оплате страховых взносов

для организаций (их обособленных подразделений) и индивидуальных предпринимателей.

Скачать документ: уплата страховых взносов

Отметим, что к налоговым органам переходят полномочия по:

контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов в соответствии с положениями НК РФ;

приему от плательщиков страховых взносов расчетов по страховым взносам, начиная с представления расчета по страховым взносам за отчетный период — 1 квартал 2017 года;

осуществлению зачета/возврата сумм страховых взносов, в том числе за периоды, истекшие до 1 января 2017 г., по решениям ПФР и ФСС;

предоставление отсрочки (рассрочки) по страховым взносам;

взыскание недоимки по страховым взносам и задолженности по пеням и штрафам, в том числе возникшей до 1 января 2017 года, начиная с меры по взысканию, следующей за мерой, примененной органами ПФР и ФСС.

У ПФР и ФСС сохраняются полномочия по:

приему от плательщиков страховых взносов расчетов (уточненных расчетов) по страховым взносам за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года;

контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов за периоды до 1 января 2017 года (камеральные и выездные проверки);

приему заявлений от плательщиков страховых взносов о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней, штрафов за отчетные периоды до 1 января 2017 года, принятию решений по данным заявлениям и направлению указанных решений в налоговые органы для исполнения.

Кроме того, у ПФР сохраняется обязанность ведения индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, а ФСС РФ остается администратором страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и, учитывая сохранение «зачетного» механизма в системе обязательного социального страхования, за ФСС РФ сохраняются полномочия по проведению проверок правильности заявленных расходов на выплату страхового обеспечения на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и сообщению об итогах данных проверок в налоговые органы.

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