Куда поехать на выходные: 10 интересных мест возле Керчи

Крым — восьмое чудо света, а Керчь — его уникальная жемчужина. Город сочетает в себе величие истории и великолепие природы.

Полуостров Крым – популярное место для отдыха. Летом сюда съезжаются туристы со всех стран СНГ. Кого-то привлекают города ЮБК, манящие своими обустроенными пляжами и развитой инфраструктурой, кого-то – отдых дикарем в палатке высоко в горах.

А мы предлагаем вам универсальный вариант – приезжайте в Керчь! Отдых в нашем городе и его окрестностях произведет впечатление даже на самого искушенного туриста. В Керчи удачно сочетается семейный отдых на пляже с изучением новых удивительных мест.

Кояшское озеро

Кояшское озеро находится на территории Опукского заповедника. В жаркое время года вода в нем становится розовой. Это происходит благодаря сочетанию высокой концентрации соли с водорослями и микроорганизмами, обитающими в водоеме. Причем интенсивность окраски усиливается с повышением температуры воздуха.

На дне озера можно обнаружить илистые отложения, обладающие целебными свойствами. А сразу напротив водоема фуксинового цвета расположено Черное море.

Как добраться? Прямого рейса из Керчи до Кояшского озера нет. Желающие увидеть чудо природы могут доехать до сел Яковенково или Марьевка, а затем пройти несколько километров до мыса Опук.

Читайте: Крымское чудо — розовое Кояшское озеро

Озеро Чокрак

Чокракское озеро (с крымскотатарского «чокрак» – «родник») находится к востоку от села Курортное. Грязи озера обладают лечебными и целительными свойствами: они содержат йод, магний, кальций и другие, полезные для человеческого организма вещества. Медики рекомендуют использовать лечебные чокракские грязи для лечения широкого спектра заболеваний: от ревматизма до заболеваний органов пищеварения.

Немного западнее озера расположился ряд диких бухт с песчаными пляжами, поражающими свое красотой. Также в этой местности можно найти множество исторических памятников и мемориалов.

Как добраться? Если вы находитесь в Керчи, то для того, чтобы попасть на озеро Чокрак, вам необходимо сесть на автобус, идущий в село Курортное, а затем немного пройти пешком в восточном направлении.

Читайте: Косметика из грязи и другие перспективы Чокрака

Генеральские пляжи

Генеральские пляжи находятся в 12 км от Керчи, между селами Золотое и Курортное. Невиданной красоты бухты протянулись на тридцать километров у побережья Азовского моря. Более уединенного и тихого места для отдыха у моря не найти.

Береговая линия изрезана обрывами и скалами, можно увидеть гроты и арочные своды. Природа Генеральских бухт создает впечатление присутствия в экзотической стране. Отличное место для любителей «дикого» отдыха с палатками.

Как добраться? Добраться до Генеральских пляжей можно, доехав на общественном транспорте до сел Золотое или Курортное. Непосредственно до бухт придется идти пешком.

Читайте: Генеральские пляжи — маленький рай на Керченском полуострове

Скалы-Корабли

Уникальные по своей форме скалы находятся у мыса Опук, в 4 километрах от береговой линии. Свое название они получили из-за сходства с идущими под парусами кораблями. Существует множество древних легенд и мифов, объясняющих появление этих чудесных созданий природы.

Важную роль опукские Скалы-Корабли сыграли во время Керченско-Феодосийской операции. В годы Второй Мировой войны самая высокая из скал, Эльчен-Кая, выполняла функцию временного маяка.

Как добраться? Насладиться красотой крымского чуда природы можно у мыса Опук. На автобусе или маршрутном такси следует доехать до Яковенково или Марьевки, а затем немного пройти пешком.

Читайте: Заповедник Опук: сказка на берегу моря

Долина грязевых вулканов

Еще одна достопримечательность Керченского полуострова – Долина грязевых вулканов, которая насчитывает порядка 50 источников. Она расположена неподалеку сел Бондаренково и Вулкановка.

Вулканы долины извергают грязь с разной частотой. Например, Джау-Тепе извергается с большой периодичностью, а Булганакские сопки – практически постоянно. Так что, равнодушным не останется никто.

Как добраться? С керченского автовокзала регулярно отправляются маршрутки до сел Вулкановка и Бонадренково, которые и довезут вас до удивительной долины грязевых вулканов.

Читайте: Грязевые вулканы в Керчи

Поселок Героевское

Поселок Героевское (Героевка) – одно из самых популярных мест отдыха для керченских туристов. Героевка находится южнее города на побережье Керченского пролива.

Поселок Героевское имеет богатую военную историю. Старое название этой местности – Эльтиген (с крымскотатарского «эльтиген» — «край героев»). В годы Великой Отечественной войны на территории поселка происходила высадка Керченско-Эльтигенского десанта. Поэтому здесь можно увидеть множество военных памятников и даже музей.

Как добраться? До поселка Героевское с остановки УПР ЖРК постоянно ходят общественные маршрутки №15. С керченского автовокзала до УПР ЖРК можно добраться на автобусе №5.

Читайте: В администрации Керчи сочли пляж в Героевке привлекательным

Заповедник «Астанинские плавни»

Орнитологический заповедник находится на севере Керченского полуострова. Второе название государственного заказника – «Ойсулские плавни».

Заповедник, который находится под охраной государства, занимает территорию в 50 га. На берегах лимана в заказнике можно увидеть огромное количество удивительных птиц. К редчайшим представителям крымской фауны, обитающей в «Астанинских плавнях», можно отнести серых журавлей, журавлей-красавок, лебедей-шипунов и красных уток-огарей.

Как добраться? Для того чтобы насладиться чудесной природой и удивительными представителями крымской фауны, следует добраться до села Останино на автобусе, идущем из Керчи.

Читайте: Астанинские плавни внесены в реестр недвижимости

Еникальский маяк

Действующий Еникальский маяк находится на самой восточной точке Крыма – мысе Фонарь. Он расположен у входа в Керченский пролив из Азовского моря.

Свое название маяк получил от крепости Ени-Кале. Он начал функционировать в 1820 году и выполнял важную функцию навигации. Сегодня Еникальский маяк пользуется большой популярностью среди туристов и гостей города.

Как добраться? На керченском общественном транспорте добраться до маяка довольно просто. На автовокзале следует сесть в маршрутку №18, следующую до остановки «Маяк».

Читайте: Еникальский маяк

Пляж в Новоотрадном

Село Новоотрадное расположено в 39 км от Керчи. Протяженность пляжей поселка составляет 4 км, а их ширина – 45 м.

Пляжи Новоотрадного – излюбленное место отдыха не только гостей, но и жителей Керчи. Береговая линия покрыта песком или ракушняком, а вода в Азовском море теплая и неглубокая. По желанию можно выбрать людное или уединенное место для купания, а морской воздух наполнен запахом трав.

Как добраться? Из Керчи в Новоотрадное ходят прямые маршрутки и автобусы. Добраться до прекрасных пляжей под силу каждому желающему.

Читайте: В Новоотрадном открыли новую workout-площадку

Недостроенная АЭС в Щелкино

Для любителей нестандартного отдыха Керченский полуостров подготовил особый сюрприз – недостроенная АЭС в Щелкино. Если вы любитель заброшенных строек и мистических пейзажей – вам сюда.

Когда-то крымская АЭС подразумевалась как грандиозный проект, вокруг которого и был возведен город Щелкино. Идея самообеспечения полуострова электроэнергией реализована не была, но город и полуразрушенная стройка остались.

Как добраться? Любители необычного отдыха могут попасть в город Щелкино на автобусе, который регулярно отходит с автовокзала г. Керчи.

Читайте: Следком Керчи отправит под суд экс-главу Щелкино за многомиллионную растрату

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