Куда сходить с детьми в Керчи

В Керчи есть много кафе, ресторанов, баров, клубов и других увеселительных заведений для взрослой категории населения. Но многих местных жителей и гостей города интересует другой вопрос: «Куда сходить с детьми в Керчи?». Ответить на этот вопрос не просто, потому что детские развлекательные объекты можно пересчитать на пальцах одной руки.

В нашей статье мы расскажем, куда можно повести детей в выходные в Керчи и как можно с пользой организовать досуг вашего ребёнка. Вашему вниманию предлагается 5 самых популярных мест в Керчи для веселого времяпрепровождения ваших детей:

Семейный клуб «Сказка»

Работа данного детского центра способствует интеллектуальному, физическому и творческому развитию детей. В клубе интересно организованы тематические занятия, дети знакомятся с математикой, элементами грамоты и учатся рисовать.

В программе клуба есть: группы развития для детей от года, разносторонние творческие студии, репетиторство по разным дисциплинам, курсы английского языка. Помимо всего сотрудники «Сказки» проводят детские праздники, под которые можно арендовать целый банкетный зал.

Клуб «Сказка» находится по адресу: ул. Марата, 9-А, 3-й этаж

Телефон для справок: +7 (978) 765-99-50

Батутный центр «Экстрим»

В комплексе есть два больших батута, гимнастическая дорожка и особенное удовольствие посетителям доставляют прыжки в яму, заполненную кубиками из поролона. Батутный клуб «Экстрим» подойдет как детям так и взрослым. Прыжки на батуте — это замечательный способ зарядиться энергией, позитивом и хорошим настроением, ощутить целый спектр эмоций. Это идеальное времяпрепровождение для любителей весело, активно и энергично провести свой досуг.

Помимо занятий, в батутном центре проводятся развлекательные мероприятия и праздники, создается приятная атмосфера.

Центр «Экстрим» находится по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, дом 41Б (напротив управления торгового порта, рядом с ж/д переездом).

Подробную информацию и время работы можно узнать по телефону 8-978-019-65-09

Страусиная ферма «Экзотик»

Ферма представляет собой мини-зоопарк. Кроме страусов на ферме есть другие звери: кролики, петухи, эму, хрюны, павлины, ослики, лошади и пони и многие другие представители животного мира. Больше всего на ферме детей могут привлечь игровая площадка с лабиринтом, катание на лошадях и собственноручное кормление животных.

Также на территории страусиной фермы «Экзотик» находится ресторан, в котором можно отдохнуть и полакомится необычными блюдами.

Комплекс расположен в живописном, диком уголке природы, в посёлке Подмаячном.

Подробную информацию и время работы можно узнать по телефону +7 978 7089284

Парк развлечений «DISNEY PARK»

Здесь можно найти как детские развлечения, так и зайти в кафешку при развлекательной комнате. Совместный отдых с детьми подарит вам минуты настоящего удовольствия. Для самых маленьких обустроена игровая комната с горками, лабиринтами, качелями и симуляторами. В парке дети могут набегаться, повеселиться, зарядиться позитивом и пообщаться со сверстниками. Детская площадка рассчитана для деток от года в сопровождении взрослого.

В игровом детском комплексе есть также отдельный зал под торжества, в котором можно проводить дни рождения и тематические праздники.

Парк развлечений работает каждый день с 10-00 до 21-00 по адресу ул. Кирова, 2, магазин «Фуршет», 3-й этаж.

Все справки по телефону: +79788362717

Детский центр «Гармония»

Этот центр создан для детей и их заботливых родителей. Центр предлагает разноплановые услуги: развитие памяти, внимания, мышления в психологически комфортной обстановке. В центре детей также обучают чтению, письму, математике и английскому языку. При центре есть танцевальная, художественная и театральная студии.

При центре есть также студия «Ваш праздник». Оригинальные актёры устроят детворе захватывающие приключения по любому из наших сценариев. Забавный реквизит, чудесный ассортимент подарков, специалисты аквагрима для деток и замечательное детское меню.

Детский центр находится по адресу: ул. Горького,2-В, 2-й этаж.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону +7-989-758-04-65

Напомним, что скоро наступит летний сезон и детей помимо перечисленных нами мест можно будет повести в парк аттракционов, на машинки, уличные батуты или на море, а также организовать спортивные игры на стадионе или прогуляться в городском парке. И запомните совсем не важно, куда пойти с детьми в Керчи и где отдохнуть с семьей. Главное сделать это вместе и просто посвятить время друг другу!



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