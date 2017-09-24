Куда уходит керченская хамса?

В керченской администрации на прошлой неделе прошло совещание представителей Минсельхоз Крыма и керченских рыболовов. Одной из тем обсуждения стала популяция азовской хамсы.

Численность этой рыбы сокращается, учёные оценивают её запасы в 68-100 тысяч тонн (крайний низкий порог – 60 тысяч тонн). А ещё четыре года назад запасы хамсы оценивались в 370 тысяч тонн!

Специалисты считают, что популяция находится в «стадии угнетения» (Прим. ред.: с точки зрения ихтиологии – к стадии угнетения рыбу может привести стресс, в том числе вызванный шумом).

Из-за этого квоту на вылов в этом году сократили в три раза – до 20 тысяч тонн. Однако, за последние несколько лет промысловики даже отстают от нормы.

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Сбыт рыбы и переработка – проблема для керченских рыболовов. В Керчи, по словам рыбаков, недостаточно холодильных мощностей и ёмкостей для посола.

Начало хамсовой путины в этом году прогнозируют на середину октября.

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