Культура в массы: Русская община Крыма

Сегодня, 24 марта, в штабе Русской общины Крыма провели «круглый стол» на тему «Сохранение и развитие историко-культурного наследия Керчи. Члены Русской общины Крыма, общественники, деятели культуры, театралы и музейные работники в рамках встречи обсудили все самые актуальные вопросы сохранения и развития исторической и и культурной сфер города.

В ходе встречи обсудили главные причины современных проблем культурной жизни Керчи от которой зависит развитие экономики, образования и воспитания жителей города.

«Сегодня мы затронем самые важные проблемы культурной жизни Керчи и совместно попытаемся их решить. Опыта, знаний, интеллекта у нас хватает, чтобы помочь городскому руководству в развитии и сохранении культуры и исторического наследия Керчи. Главным документом, который сегодня и в будущем будет нашим «мечом» — это резолюция нашего «круглого стола», рассказывает член Русской общины Крыма Валерий Плотников.

Главной целью участников сегодняшней встречи является привлечение общественности и руководства города к решению острых и актуальных проблем историко-культурного наследия Керчи.

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Общественники и активисты настоятельно просят обратить внимание на решение следующих задач:

– создание учебного пособия для образовательных учреждений о истории Керчи;

– перепись и создание реестра объектов недвижимости культурного направленности, находящейся в частной и муниципальной собственности. Провести проверку законности продажи данных объектов частным лицам и заявить ходатайство в органы власти о необходимости возврата социально культурных объектов в собственность городу.

– создание комиссии по оказании помощи и контролю за ремонтом и сроками восстановления ГДК им.Пушкина..

– создать лекторий в Керчи по вопросам культуры , духовной и общественной жизни Керчи.

–создание музея Великой Отечественной войны в городе-герое Керчи.

В конце «круглого стола» участники подвели итоги и выделили самый важный момент – необходимость повышения культурного и духовного уровня в Керчи.

Отметим, что деятельность и направленность общины одобрена главой администрации Владимиром Подлипенцевым.

Организация уже решила много важных социальных вопросов в жизни керченского общества и планирует дальше заниматься в этом направлении.



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