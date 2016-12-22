Почти пять лет назад керченская шкатулка талантов пополнилась еще одним творческим ожерельем под названием «Культурная революция». Словно настоящий жемчуг, талантливый хореограф Кристина Мацкевич, собирает в свою команду достойных танцовщиц, рассматривая способности даже в самых маленьких керчанках. Благодаря слаженной работе, любви к своему делу и постоянным тренировкам, каждый год для «революционерок» – настоящий кладезь кубков, медалей, грамот и ценных призов.

Стремительно календарь перелистывает дни, и год подходит к завершению, а значит можно подвести черту достижений. Журналисты сайта KerchINFO.com расскажут о самых ярких достижениях «Культурной революции». Ни для кого не секрет, что именно благодаря талантам керченских коллективов наш город окунается в атмосферу концертов и шоу, ведь в большинстве только их творчество дарит настоящий праздник.

В числе первых, кого приглашают на центральные сцены – танцевальный коллектив «Культурная революция». За год в сундуке мероприятий бал-карнавал влюбленных, конкурсы красоты, юбилейные концерты коллег по сцене, выступления, посвященные ежегодным государственным праздникам, мероприятия приуроченные масленице, Дню освобождения Керчи и Дню Победы, концерты ко Дню города и Дню народного единства и многие другие.

За нелегкий, но продуктивный год керченский коллектив успел побывать:

в Санкт-Петербурге (международный конкурс «Планета танца», золото),

в Алуште (конкурс «Танцевальная волна», первое место),

в республике Адыгея (город Майкоп, фестиваль-конкурс «Восходящая звезда», Гран-при и спецпризы),

в Абхазии (международный конкурс «Солнцемания», первое место),

в Казани (фестиваль-конкурс, два первых места и Гран-при).

Крайним и, конечно же, не последним стало фееричное выступление на международном фестивале детского творчества «Паруса надежды», который в начале декабря состоялся в Геленджике. Отметим, что председателем жюри выступил композитор и заслуженный деятель искусств России Григорий Васильевич Гладков. Как рассказала хореограф коллектива Кристина Мацкевич, несмотря на работающую с перебоями паромную переправу, тяжелую дорогу и долгое ожидание своего выхода, девочки отлично справились с поставленной задачей и снова смогли поразить членов жюри. Яркий номер, сложная техника, профессиональная растяжка и в кармане «Культурной революции» еще две победы – младшая группа заняла первое место, а старшая – Гран-при.

Хочется отметить, что Кристина Мацкевич не только профессиональный хореограф, за плечами у которой проект «Танцы» от ТНТ, международные конкурсы и фестивали, но и грамотный руководитель. Танцовщица заботится о своем коллективе, стараясь вложить в детей и мастерство, и душу, и воспитание. Практически после каждого конкурса Кристина устраивает своим воспитанницам познавательные и развлекательные прогулки по новым городам, знакомит девочек с живописными местами и дарит море эмоций. А еще скажем, что Кристина замечательная мама и воспитывает прекрасную дочь, которая, как вы догадались сами, уже выполняет танцевальные элементы ни хуже мамы.

Примечание от автора: каждый танцевальный номер – настоящая «революция» на сцене. Девушки самостоятельно придумывают свои хореографические постановки, фантазируют над костюмами и подбирают музыку. Именно поэтому Керчь может гордиться своим творческим ожерельем под названием «Культурная революция». Желаем коллективу большего развития, многочисленных наград, преданных зрителей и хороших спонсоров.

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