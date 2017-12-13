Купить компрессор в Крыму и Симферополе

Компрессорные установки широко используются на стройплощадках и в автомастерских. Их также часто применяют для продувки труб, подключают к пульверизаторам для равномерного окрашивания поверхностей и пр. Чтобы экономить максимум времени и прилагать минимум усилий, предлагаем вам купить компрессор в Крыму в Керчи https://shpatel-ok.ru/kompressory/ с доставкой на этой странице.
На рынок современных компрессорных установок вышел ещё один класс оборудования. Его условно можно назвать инновационным. Такие изделияимеют встроенный манометр, который регулирует давление в соответствии с требованиями подключённого к компрессору прибора.
Для начала нужно выяснить, как часто вы планируете использовать оборудование и какие давать ему нагрузки. При выборе изделия учтите, что для продолжительной работы подходят винтовые конструкции. Обратите внимания, что частых включений-выключений эти приборы не любят. Отличным вариантом для эксплуатации на профессиональном уровне будет покупка поршневых моделей.
Обратите внимание, что у изделий отличаются требования к питанию электросети. Одни модели рассчитаны на подключение к однофазному питанию, другие – к трёхфазному.Это требование будет указано в технических характеристиках интересуемой вас модели.
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