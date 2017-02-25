Курсантский бал 2017: эпоха Золотого века (фото)

Живая музыка, роскошные наряды, изысканные манеры и военная выправка, — Курсантский бал собрал на главной сцене Керчи больше полтысячи участников. Главными действующими лицами второго бала стал граф Воронцов и его супруга Елизавета, адмирал Нахимов, градоначальник Керчи Стемпковский. Зрители будто побывали на дворянском балу первой четверти 19 века.

Проводить ежегодный бал стало культурной традицией нашего города. Благодаря профессиональной команде преподавателей Керченского морского технологического университета, у керчан появилась возможность погрузиться в атмосферу роскошного праздника в стиле Русской Империи. В этом году по задумке режиссера «Курсантского бала» Светланы Горбуновой дворец культуры «Корабел» стал некой машиной времени и перенес всех в первую четверть 19 века.

Именно в это время, а именно 1829 году, в Керчи был назначен новый градоначальник Иван Алексеевич Стемпковский. По случаю назначения и был организован бал. В сюжетную линию режиссер ввела известных личностей, которые заслужили почетное место в истории Крыма.

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Итак, на бал прибыл граф Воронцов и его супруга Елизавета, адмирал Нахимов, а также приглашенные дамы и господа.

Порядка ста пар вальсировали на сцене, словно по дорогому дворцовому паркету, а камни на бальных платьях сверкали, будто в лучах света от роскошных люстр. За четыре месяца профессионалы своего дела смогли научить студентов, курсантов и преподавателей исполнять мазурку, полонез, краковяк и вальс. Для подготовки к торжеству в расписании КГМТУ даже появился новый предмет – хореография.

Нотку особого настроения внесли и военные музыканты. Оркестр Нацгвардии Республики Крым подарил зрителям и участникам выступление с элементами хореографии, юмора и профессионального музыкального исполнения. Зал стоя аплодировал военным артистам.

В заключении хотим добавить, что словами описать эмоции, которые испытывали зрители во время бала, просто невозможно. Порой зрелище было настолько трогательным, изящным и грациозным, что волнение и радость подкатывались к горлу, и хотелось кричать «Браво!». Кажется, КГМТУ подарил Керчи настоящий праздник, который пополнил список традиций!

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