Курсанты КГМТУ сразятся в морском многоборье

В Керчи пройдет морское многоборье. В спортивном мероприятии поучаствуют керчане и севастопольцы.

Уже в эту субботу, 23 сентября, в Керчи состоится морское многоборье. В программе: гребля, перетягивание каната и ряд других спортивных дисциплин.

Организатором многоборья выступает Керченский государственный морской технологический университет, который обещает, что мероприятие будет полно сюрпризов и неожиданностей, одной из которых станет конкурс ухи.

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Помимо курсантов КГМТУ и Керченского морского технического колледжа (бывшее училище №12) в мероприятии поучаствуют гости из Севастополя.

Мероприятие состоится 23 сентября в 10:00 на Морской базе КГМТУ (Аршинцево, ост. «Стадион).

По окончанию соревнований всех зрителей ждет необычный сюрприз-подарок: курсанты прокатят на лодках каждого желающего.

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