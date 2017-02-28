В Керчи открылись курсы видео монтажа «MOZAIKA»

Давно хотели научиться видео монтажу, есть желание обучиться этому мастерству? Тогда вам в помощь уроки видео монтажа «MOZAIKA». Так считает Сергей Коростелёв, который уже 5 лет профессионально занимается видеомонтажом.

Курсы основ видео монтажа «MOZAIKA» помогут вам освоить основные принципы монтажа в Аdobe Premiere pro. Обучать группу будет основатель курсов Сергей Коростелёв. Сергей уже 5 лет профессионально занимается видео монтажом.

Начало занятий начнётся уже 1 марта, так что поспешите записаться, чтобы попасть на обучение в весеннюю группу.

Сейчас у него сформировался уже целый курс, который нацелен на обучение новичков, вообще не знакомых с навыками работы видео монтажа — создавать свое профессиональное видео. За 5 лет работы с видео монтажом Сергей грамотно систематизировал все полученные им знания и сейчас готов умело передавать их всем желающим.

За 8 занятий вы научитесь:

работе с программой для монтажа с нуля Adobe premiere pro;

основным принципам монтажа;

познакомитесь с базовыми эффектами и переходами;

динамично монтировать ролики под музыку.

Сергей приглашает всех желающих посетить его обучающий курс. Курсы по видеомонтажу будут проходить в торговом центре «Мега» по адресу: пер. Кооперативный, 26, 3й этаж, офис 323

Предварительная запись по телефону +79781322448

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