Ямочные лабиринты вместо асфальтного покрытия, неправильно установленные дорожные знаки и отсутствие разметки – настоящее испытание для водителей Керчи. Вопросом несоответствия стандартам содержания улично-дорожной сети занялась Прокуратура и Госавтоинспекция города.

В Керчи только ленивый не обсуждает состояние дорог, разметки и знаков. Каждый водитель практически наизусть выучил расположение ям, опасных трамплинов и загадочных дорожных обозначений. Интересно, что в 2016 году на территории города появилось не только 6 новых светофоров (за что отдельное спасибо!), но и 208 дорожных знаков. И, казалось бы, нужно радоваться, но нет – шестая часть установленных знаков (а именно 30 штук) не соответствует правилам дорожного движения, нормативам ГОСТа, да и вообще не поддается логическому объяснению.

К примеру, рассмотрим знаки в районе остановки КУОР по Камыш-Бурунскому шоссе. Первое, на что хочется обратить внимание – это подряд установленные одинаковые информационно-указательные знаки движения по полосам (п. 5.8.1). Два щита, практически перекрывающие друг друга, несут одинаковую информацию. И может кто-то скажет: «повторение мать учения», но в этом случае затрачены бюджетные средства на установку лишнего дорожного знака, и только.

Следующее загадочное расположение знаков с другой стороны этого же шоссе. Здесь на коротком отрезке дороги подряд разместился информационно-указательный знак «5.8.1. Направления движения по полосам» (левая – поворот налево, правая – движение прямо и направо), предписывающий знак «4.1.1. Движение прямо», третий знак идентичен первому. И все было бы неплохо, если бы не пару недочетов:

1). Первый знак «5.8.1» перекрывает знак «4.1.1» и водители с дороги просто не видят информацию о «движении прямо»;

2). Знак 4.1.1 «Движение прямо» устанавливается непосредственно у пересечения проезжих частей — распространяет свое действие только на первое пересечение; или же за перекрестком — распространяет свое действие до следующего перекрестка, но при этом разрешает поворот направо во дворы или прилегающие территории. В данном случае знак стоит напротив поворота на территорию заправочной станции, а не перед пересечением, как задумывалось (примечание: двойная сплошная и «кирпич» запрещают на данном участке поворот налево на АЗС). Т.е. его действие в данном случае должно распространяться на следующий перекресток?

Оригинально разместились и знаки «пешеходный переход» на улице Советской напротив кинотеатра Украина. Со стороны банка появился полноценный знак, а вот напротив установили только столб, сам знак появился у забора прокуратуры (через переулок). И вот вопрос: где же тогда зона пешеходного перехода?

Третьим примером назовем пешеходный переход на улице Еременко напротив магазина «Альбина». Тут дорожные службы разместили знаки с двух сторон проезжей части на расстоянии около 15 метров, когда зона перехода должна быть всего 6 метров. Ну и, конечно же, дорожной разметки тут тоже нет.

А теперь добавим, что в 2016 году сотрудники Госавтоинспекции выписали 68 предписаний на устранение недостатков по нарушениям нормативов и стандартов содержания улично-дорожной сети. Также за невыполнение предписаний (в установленным законом порядке) к административной ответственности уже привлечено 5 должностных лиц. Правоохранители составили более 30 административных материалов за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений (ст. 12.34 КоАП РФ).

Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных за состояние дорог, в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц — трехсот тысяч рублей.

А для тех, кому действительно интересна данная тема спешим сообщить, что ответственность за содержание улично-дорожной сети в черте города несет администрация Керчи. За содержание автодороги Республиканского значения (автодорога проходящая по улицам Генерала Петрова, Войкова, Кулакова, по Киммерийскому шоссе и до паромной переправы порта «Крым») ответственность несет служба автомобильных дорог Республики Крым. В период осуществления ремонтных работ ответственность лежит на субподрядных организациях.

В случае невыполнения предписаний должностные либо юридические лица, ответственные за содержание улично-дорожной сети, привлекаются к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Сроки выполнения предписаний ГИБДД регламентированы ГОСТом Р50597-93. В зависимости от вида выявленного недостатка и определяется срок его устранения – от 1 до 30 дней.

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