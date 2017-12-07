Квест «Замени газовый счётчик в Керчи»

Решил написать статью об установке газового счетчика. Или как оно на самом деле обстоит. Такое впечатление, что сделано абсолютно ВСЕ, чтобы сделать это максимально сложно и заставить человека побегать.

Чтобы оформить замену газового счетчика необходимо:

1. Съездить в «Горгаз» и дальше следующие варианты:

а) Если у вас украинский договор: записаться в кабинет №5 на перезаключение договора, если квартир несколько записывать надо несколько адресов. Дальше придется ехать в ЖЭК, брать справку о составе семьи.

Для того чтобы попасть в 5-й кабинет, надо взять с собой следующие документы: книжку на оплату на газ, с отметкой сверки (которую надо будет сделать в кабинете №6), паспорт оригинал+копия собственника и паспорт оригинал+копия всех остальных собственников, свидетельство о собственности+ копия, справку о составе семьи, тех. паспорт квартиры, если несколько собственников, то заявление всех собственников о разрешении на подключение газа, паспорт на старый счетчик, желательно паспорт на любое дополнительное оборудование, (если нет ничего, я просто брал фотографировал оборудование на телефон).

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б) Если у вас уже переоформленный российский договор, оформленный на вас, то просто уточните, надо оно вам или нет в том же 5-м кабинете, у любого специалиста.

2. Записаться в 12 кабинет на выдачу тех.условий, для установки счетчика , на день записи у вас уже должен быть перезаключенный договор, без него вас там не примут.

Во время оформления замены счетчиков возникли следующие нюансы:

После того, как я пошел сверять показания в кабинет №6, оказалось, что у меня возникли долги, в размере 21 руб. за одну квартиру 12 руб., за другую, в абонентском отделе в кабинете №6, мне объяснили, что при реорганизации «Крымгазсетей», часть платежей ушли в другую организацию, на вопрос в КАКУЮ? Ответ был идите к юристу, я предпочел оплатить копеечный долг, чтобы не сидеть в очереди к юристу. Переоформление договора ПЛАТНОЕ, по одной квартире вышло почему-то 500 руб, а в другую под 800 руб., для меня загадка, ПОЧЕМУ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА ПЛАТНОЕ??? Чтобы просто переписать бумажку, надо платить 500 рублей???

В пятницу у них касса работала до 14:00, получалось, никто после указанного времени ничего не мог оплатить и надо туда было идти по второму разу, а без оплаты они тех. условия не выписывают, т.е. старенькой бабушке, придется туда идти пешком второй раз и сидеть там очередь второй раз, только из-за неработающей кассы.

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По поводу счетчиков, я решил купить их заранее, сфотографировал старый счетчик, сходил в магазин и купил новый. Но, когда мне начали выписывать тех.условия, оказалось, что в одну квартиру счетчику подходит, а в другую нет.

У меня стоял Gallus 2000 G4 в обоих квартирах, оказывается, в одной квартире, его разрешили, т.к. там есть газовая плита и газовая колонка, а в другой нет, т.к. там только одна плита и туда надо ставить счетчик такой же самый но G2,5. На мой вопрос, а как же раньше стоял G4, нормально считал, а теперь почему он вдруг не подходит? Мне специалист «Горгаза» ответила, что они рекомендуют согласно стандартам, рекомендуемыми отделом метрогологии и почему они против G4 они не знают, т.к. G4 будет работать, но ставить их не разрешают в квартире, где только одна газовая плита. Установка счетчика сейчас стоит 1096р.

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В итоге поехал в магазин менять счетчик и оказалось, что такого счетчика В МАГАЗИНЕ НЕТ.

Я решил поездить по магазинам и поискать счетчики, а оказалось поехал на квест «Найди в Керчи счетчик». Объехал 4 магазина и нигде таких счетчиков нет, дальше поискал все магазины в Керчи, торгующим газовым оборудованием и решил просто обзванивать все подряд магазины в Керчи и наконец-то повезло, в одном из ВСЕХ магазинов Керчи, я обнаружил газовый счетчик нужного типа. G2,5 3/4.

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Я честного говоря, даже не представляю что будет, если предположим старенькой бабушке, не владеющим интернетом придется ездить по всей Керчи в поисках счетчика, т.к. магазины находятся в разных концах города и чтоб найти счетчик придется объехать их ВСЕХ. Продавцы отсутствие газовых счетчиков, объясняют, что их делают специально для Крыма, по старым стандартам, и из-за ажиотажа устроенного администрацией «Горгаза», их попросту не хватает на всех жителей города, которые их массово разбирают и если бы меняли постепенно, то такого ажиотажа и горячки не было. Всем советую выяснить, что у вас за счетчик и купить его заранее, принцип простой, если одна плита, то G2,5 если плита и колонка, то G4, так же надо уточнить резьбу.

По материалам из социальных сетей, автор неизвестен

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