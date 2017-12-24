КЖД готовится к открытию Крымского моста: запущена 500 км линия волоконно-оптической связи

Крымская железная дорога запустила линию волоконно-оптической связи в ходе подготовки к открытию Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.



Строительство линии было начато весной 2016 года.

«Железнодорожниками выполнены работы по подвесу более 9900 кронштейнов, раскатке и подвеске 500 километров оптического кабеля, монтажу и пуско-наладке оборудования с использованием двух лабораторий связи», – сказано в сообщении.

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Ввод линии волоконно-оптической связи в работу даст возможность модернизировать системы телеуправления, организации скоростных каналов передачи данных для нужд транспортной безопасности, оперативного вмешательства в случае нестандартных ситуаций.

Как сообщает пресс-служба КЖД, в дальнейшем линия будет преобразована в магистраль с ответвлениями на все станции Крымской железной дороги.

«На сегодняшний день у Крымской дороги максимально расширены возможности для обеспечения безопасности движения, контроля над его функциональными параметрами, а главное – мы готовы к взаимному соединению с материковой частью России в 2020 году. Без преувеличения, это важнейшее событие в масштабах дороги», – отметил директор ФГУП «КЖД» Алексей ГЛАДИЛИН.

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