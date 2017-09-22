Ламинат Quick Step на Советской 26 Единственный и официальный представитель в Керчи

– Бельгийское качество
– 25 лет гарантии
– Полный комплект аксессуаров (плинтуса, пороги, кляймера, подложка)
– Влагостойкая коллекция Quick-Step Impressive
для кухни коридора и ванных комнат 33 и 32класс
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– Бесплатную дизайнерскую помощь
Quick-Step Impressive — это единственная коллекция ламинированных полов, которая и влаго и водо устойчивая! Благодаря уникальному водоотталкивающему покрытию HydroSeal а так же специальных добавок в HDF плиту таких как гидрофобизаторы парафин или канифоль, а специальные антисептические добавки препятствуют возникновению и развитию грибков и плесени.
Именно эта защитные добавки и покрытие противостоят проникновению влажного воздуха и воды к волокнам древесины, предотвращая их набухание!
Особенности влагостойкого и водостойкого ламината
Вода является более агрессивной средой, которая способна затечь в любые щели и углы, а потом остается там на долгое время.
Влага же отлично испаряется с поверхности и практически неподвижна, она локализована в определенном месте.
Отзывы реальных покупателей:
http://otzovik.com/reviews/laminat_quick_step_impressive/
Влагостойкое покрытие в своем названии часто имеет слово «aqua».
Если же такой приписки нет, то на этикетке обязательно должно присутствовать изображение зонтика или крана с каплей. Эти параметры и помогают понять, что перед покупателем влагостойкий материал.
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Телефон +7 978 800 18 09
График работы:
ПН-ПТ с 9:00 до 18:00
СБ – ВС с 10-00 до 16:00
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