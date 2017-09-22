Ламинат Quick Step на Советской 26 Единственный и официальный представитель в Керчи

Более 100 видов декоров!

От 836 руб. м2

– Бельгийское качество

– 25 лет гарантии

– Полный комплект аксессуаров (плинтуса, пороги, кляймера, подложка)

– Влагостойкая коллекция Quick-Step Impressive

для кухни коридора и ванных комнат 33 и 32класс

Так же мы предлагаем

-Бесплатную Доставку

– Бесплатное хранение товара

– Бригаду опытных мастеров

по ремонту под ключ

– Бесплатную дизайнерскую помощь

Quick-Step Impressive — это единственная коллекция ламинированных полов, которая и влаго и водо устойчивая! Благодаря уникальному водоотталкивающему покрытию HydroSeal а так же специальных добавок в HDF плиту таких как гидрофобизаторы парафин или канифоль, а специальные антисептические добавки препятствуют возникновению и развитию грибков и плесени.

Именно эта защитные добавки и покрытие противостоят проникновению влажного воздуха и воды к волокнам древесины, предотвращая их набухание!

Особенности влагостойкого и водостойкого ламината

Вода является более агрессивной средой, которая способна затечь в любые щели и углы, а потом остается там на долгое время.

Влага же отлично испаряется с поверхности и практически неподвижна, она локализована в определенном месте.

Отзывы реальных покупателей:

http://otzovik.com/reviews/laminat_quick_step_impressive/

Влагостойкое покрытие в своем названии часто имеет слово «aqua».

Если же такой приписки нет, то на этикетке обязательно должно присутствовать изображение зонтика или крана с каплей. Эти параметры и помогают понять, что перед покупателем влагостойкий материал.

Ждем Вас по адресу ул. Советская 26

Телефон +7 978 800 18 09

График работы:

ПН-ПТ с 9:00 до 18:00

СБ – ВС с 10-00 до 16:00

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