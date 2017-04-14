Лариса Щербула познакомилась с баскетбольным клубом «Океан»

Детский спорт становится актуальной темой Керчи. Сегодня прошла рабочая встреча руководства спортивного клуба «Планета ПРОСПОРТ», директора стадиона имени 50-ти летия Октября и председателя городского совета. Темой встречи стала популяризация баскетбольного спорта в Керчи.

Про футбольную команду «Океан» в Керчи знает каждый, а вот баскетбольный клуб «Океан» ещё мало известен широкому кругу лиц. БК был создал в 2016 году, но уже продемонстрировал хорошие результаты на играх разного уровня.

В ходе общения тренер керченских баскетболистов Дмитрий КУРЦЕВ рассказал председателю горсовета Ларисе ЩЕРБУЛЕ о насущных проблемах команды и высказал свои пожелания.

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«Команда была сформирована в этом году (учебном году, — прим. ред.) руководством спортивного клуба «Планета ПРОСПОРТ». Мы попробовали свои силы в чемпионате Крыма. Начали очень успешно: на сегодняшний день на нашем счету 9 побед и 2 поражения», — рассказывает Дмитрий Иванович.

Также тренер акцентировал внимание на том, что хотелось бы получить поддержку и от руководства города.

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«Если основной состав существует на общественных началах, то не хотелось бы детскую команду оставлять бесхозной», — отмечает Дмитрий КУРЦЕВ.

Дабы такого не произошло, было принято решение перевести юных баскетболистов под юрисдикцию руководства стадиона имени 50-ти летия Октября. Однако данное решение пока согласовано в словесной форме. Для его воплощения в жизнь предстоит ещё длительный формальный процесс, но при его успешном завершении в Керчи будут воспитывать профессиональных баскетболистов.

Также в ходе встрече стало известно, что вскоре в Керчи появятся две уличные баскетбольные площадки: на микрорайоне «Марат» и «Солнечный».



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