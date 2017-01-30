Глава горсовета возьмёт работу коммунального предприятия «Полигон» под личный контроль. Об этом Лариса Щербула сообщает на своей странице в соцсети.

В связи с погодными условиями и штормовым предупреждением глава горсовета Лариса Щербула по многочисленным жалобам жителей совершила объезд по керченским коммунальным предприятиям и учреждениям. Чтобы лично проверить их готовность к обильным выпадениям осадков.

Много вопросов у главы горсовета возникло к коммунальному предприятию «Полигон». Прибыв на место, чтобы проверить как идёт работа, Лариса Щербула не застала никого из руководства. Главу горсовета очень заинтересовал количественный штат сотрудников и его зарплаты .

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«Поступает противоречивая информация, поэтому для обеспечения максимальной прозрачности буду инициировать комплексную проверку хозяйственной деятельности предприятия контрольно-счетным органом муниципального образования с последующим подробным опубликованием результатов в СМИ», — сообщает глава администрации.

По возникшему ряду вопросов Лариса Щербула провела совещание с председателем депутатской комиссии по строительству и ЖКХ, Г.И. Петренко.

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