Лауреаты международных фестивалей выступили перед керчанами

Постоянная читательница KerchINFO.com, Людмила БАХАРЕВА, прислала в редакцию фото с одного из дней проведения фестиваля «Керченские каникулы». Это – фотоотчет с концерта, в котором принимали участие лауреаты международных фестивалей.

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Так, произведения Мендельсона, Рахманинова, а также других русских и зарубежных композиторов, слушателям представили доцент факультета «Консерватория» при Краснодарском Государственном институте культуры Сергей ЖМУРИН (виолончель), заслуженная артистка Кубани, преподаватель факультета «Консерватория» при Краснодарском Государственном институте культуры Вера ИВАШИНА (скрипка), и преподаватель факультета «Консерватория» при Краснодарском Государственном институте культуры Светлана БАУКИНА (фортепиано)

Фото: Людмила Бахарева

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