Амфитеатр с лазерной проекцией на горе Митридат не такая уж несбыточная мечта. По задумке работников Восточно-Крымского историко-культурного музя-заповедника в Керчи, первые гости, которые проедут по керченскому мосту уже смогут увидеть отреставрированные исторические места нашего легендарного города.

К концу 2018 года в городе герое Керчь должны обновить Обелиск Славы на горе Митридат, Большую и Малую лестницы, планируют расконсервировать древние городища Нимфей и Илурат. История нашего города заслуживает большего внимания, и музейные работники стараются донести это до правительства.

В сентябре 2016 года лидер России поручил правительству разработать план по музеефикации Пантикапея, теперь в заповеднике готовят свои предложения в администрацию президента РФ.

Читать также: Как Пантикапей поможет будущему Керчи?

«Мы не показываем свои археологические памятники, хотя они не хуже Афин. Одна наша лапидарная коллекция дорого стоит. Если Пантикапей музеефицировать — такой столицы еще поискать», – считает генеральный директор музея-заповедника Татьяна Умрихина.

Еще на горе Митридат, предполагается создать амфитеатр с лазерной визуализацией Пантикапея, все эти проекты смогут дать новый толчок для развития туризма, да и развития города в целом. Создать амфитеатр планируют на одной из самых узнаваемых площадок Керчи – Пританее, чья колоннада является визитной карточкой истории города.

Подобные технологии уже существуют в Санкт-Петербурге. В музее «Крейсер Аврора», на проекции появляются люди, а у нас это будут здания и постройки Пантикапея – поделилась директор музея Татьяна Умрихина.

Одно из поручений президента по реконструкции Митридатской лестницы уже в процессе. Работники приступили к разбору завалов на лестнице, а после начнут противоаварийные работы.

Читать по теме: На Митридатской лестнице работает тяжелая техника

Керчане должны гордиться и показывать миру всю мощь и величавость столицы Боспорского царства. Например, расконсервировать древние городища — снять слой земли и обеспечить их охрану, не так уж дорого.

Своими планами и надеждами поделилась с туристическим порталом РК генеральный директор Государственного Бюджетного Учреждения «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник», правопреемник Керченского музея древностей Умрихина Татьяна.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

