Амфитеатр с лазерной проекцией на горе Митридат не такая уж несбыточная мечта. По задумке работников Восточно-Крымского историко-культурного музя-заповедника в Керчи,  первые  гости, которые проедут по керченскому мосту уже  смогут увидеть  отреставрированные исторические места нашего легендарного города.

К концу 2018 года  в  городе герое Керчь должны  обновить  Обелиск Славы на горе Митридат, Большую и Малую лестницы,  планируют расконсервировать древние городища Нимфей и Илурат. История нашего города заслуживает большего внимания, и музейные работники стараются донести это до правительства.

В сентябре 2016 года  лидер России поручил правительству разработать план по музеефикации Пантикапея, теперь  в заповеднике  готовят  свои  предложения в администрацию президента РФ.

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«Мы не показываем свои археологические памятники, хотя  они  не хуже Афин. Одна наша лапидарная коллекция дорого стоит. Если Пантикапей музеефицировать — такой столицы еще поискать», – считает генеральный директор музея-заповедника Татьяна Умрихина.

Еще на горе Митридат,  предполагается  создать амфитеатр с лазерной визуализацией Пантикапея, все эти проекты смогут дать  новый толчок для развития  туризма, да и  развития  города в целом. Создать амфитеатр планируют  на одной из самых узнаваемых площадок Керчи – Пританее, чья колоннада является визитной карточкой истории города.

Пантикапей

Подобные технологии  уже  существуют  в  Санкт-Петербурге.  В музее «Крейсер Аврора», на проекции появляются люди, а  у нас  это будут здания и постройки Пантикапея – поделилась директор музея Татьяна Умрихина.

Одно из поручений президента по реконструкции Митридатской лестницы уже в процессе. Работники приступили к разбору завалов на лестнице, а после начнут противоаварийные работы.

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Керчане должны гордиться и показывать миру  всю мощь и величавость столицы Боспорского царства. Например,  расконсервировать древние городища — снять слой земли  и обеспечить  их охрану, не так уж дорого.

Своими планами и надеждами поделилась  с туристическим порталом РК генеральный директор  Государственного Бюджетного Учреждения «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник», правопреемник Керченского музея древностей Умрихина Татьяна.

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