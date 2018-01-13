Леденящий ветер на керченской набережной

За окном 13 января: гнутся деревья, вывешенное на балконы белье так и норовит улететь в теплые края, в проводах запутался ветер и завывает, как пойманный зверь. Мало кому захочется выйти из дома, даже в выходной день. Однако бесстрашный журналист КерчьИНФО решил прогуляться по штормящей городской набережной и, конечно, прихватил с собой фотоаппарат.

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«Море волнуется» – обычно так говорят про волны, но здесь это выражение скорее имеет другой смысл. Вода в Керченском проливе словно кипит, волны выпрыгивают, морская душа чем-то обеспокоена… Картина открывается вроде и безрадостная, но по-своему романтичная. Наверное, именно поэтому на набережной, вопреки непогоде, гуляли люди. А один смельчак даже решил сфотографироваться на фоне прибоя, стоя на парапете, и стихия, конечно же, «улыбнулась» в его объектив!

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