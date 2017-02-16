Ледоколы помогут строителям Керченского моста

В случае ухудшения ледовой ситуации на строительство Керченского моста Министерством транспорта будут направлены суда ледового класса, передаёт Крыминформ.

В случае осложнения метеорологических условий флот строительства Керченского моста будут поддерживать специализированные суда ледового класса.

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Однако, по факту, на данный период ледовая ситуация сохраняется стабильная. Лёд в районе строительства Крымского моста по фарватеру Керчь-Еникальского канала практически отсутствует. Полностью чистая вода в бухте Керчи. Ледовый припай толщиной около 11 см зафиксирован возле таманского берега. Он не осложняет работу строителей.

Напомним, что лёд сковал Азовское море, чем затруднил движение паромов.

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