Леонид РЫЖЕНЬКИН: «Страна будет гордиться отечественными мостостроителями»

Сегодня, 29 августа, морской этап операции по транспортировке железнодорожной арки Керченского моста подошел к концу. Строительные работы закончились раньше запланированного срока.

72-часовая операция по транспортировке и установке железнодорожной арки началась утром 27 августа. Строители сообщали, что данный процесс займет около 72 часов. Однако уже сегодня, утром 29 августа, вся Керчь может наблюдать величественную конструкцию, взметнувшуюся на высоту 35 метров.

Строителям пришлось работать в сложных метеоусловиях: сегодня утром поднялся ветер, который затруднил работу по установке арки.

По словам заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам ООО Стройгазмонтаж Леонида РЫЖЕНЬКИНА, мостостроители проделали уникальную по своей природе работу, ведь подобных мостов еще не возводили ни на просторах СССР, ни на территории современной России.

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На данный момент начинаются работы по установке ветровых связей, который закрепят арку. После этого к вечеру для прохода судов откроют фарватер Керченского пролива.

В то же время строительство транспортного перехода через Керченский пролив проходит по плану на всех 7 участках. Следующим этапом стройки станет транспортировка и установка автодорожной арки, которая начнется в конце сентября – начале октября этого года. На данный момент происходят монтажные работы автодорожной арки.

Работу по установке железнодорожной арки проводили мостостроители из Нижнего Новгорода, который имею большой опыт в проведении подобных процессов.

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«Работа идет в круглосуточном режиме. Все устали, работа продолжается несколько суток. Мы валимся с ног. Пьем кофе и едим бутерброды, но никто не уходит со своих рабочих мест», — рассказал Леонид Рыженькин.

На вопрос журналиста КерчьИНФО о том, будут ли отмечены мостостроители государственными наградами или премиями, заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам ООО Стройгазмонтаж ответил, что не может оценивать свою работу, однако надеется, что всем работникам воздастся по заслугам и страна будет гордиться отечественными мостостроителями.

Арка Керченского моста на фарватере: фото 29 августа

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