Леонид Якубович станет партнёром Кулагина в крымских театрах

В начале декабря в Крым приедет с гастролями Леонид ЯКУБОВИЧ и Леонид КУЛАГИН. Крымчане увидят известных телеведущих в театральной роли, а сами артисты впервые познакомятся с Крымом.

Спектакли «Будьте здоровы, месье» пройдут на сцене Севастопольского театра им. Луначарского 6 декабря, а также 7 декабря в Симферополе, в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым.

Ведущий «Поля чудес» играет в пьесе главную роль – известного писателя, на наследство которого претендуют остальные герои. Как отмечает руководитель компании по организации концертов в Крыму, Иван НЕСКУБИН, эта роль для Леонида Аркадьевича подходит идеально.

Ведущий программы «Кулагин и партнёры» выступает в роли профессора, хирурга.

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Как сказано в театральных аннотациях к спектаклю – «Это уморительная комедия с почти детективным сюжетом о том, как мнимая смерть одного известного писателя неожиданно открывает истинное лицо его близких и друзей. И виной всему становится пресловутая борьба за наследство. Интриги, непростые отношения героев, а так же неожиданная развязка — кто в конце останется в выигрыше?.. Этот спектакль вызовет у зрителя не только смех, но и необходимость задуматься о собственной чести, порядочности и человеческих отношениях, построенных не на деньгах, а на любви, уважении и доверии».

По словам Игоря НЕСКУБИНА, в другие города кроме Севастополя и Симферополя, актёры со спектаклем не приедут.

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