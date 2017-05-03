Лещинский Олег Станиславович: «Футбол есть футбол…»

Керченский «Океан», одержав в чемпионате Премьер лиги КФС четыре победы кряду, привлек внимание не только футбольных болельщиков, но и людей далеких от футбола, просто интересующихся спортом. Главный тренер керченского клуба Олег Станиславовича ЛЕЩИНСКИЙ оказался в центре этого внимания.

Как нельзя кстати на официальном сайте ФК «Севастополь» вышла статья-монолог, в которой Олег Станиславович рассказывает о последних событиях своей тренерской карьеры.

Редакция сайта KerchINFO.com посчитала необходимым познакомить ближе керчан с нынешним тренером ФК «Океан» (Керчь) и опубликовать целиком публикацию севастопольцев.

«Отгремели праздничные фанфары и поздравления по поводу знаменательного, эпохального события в истории севастопольского футбола, и мы с головой окунулись в решение всевозможных проблем, неизменно возникающих при переходе команды в Высшую лигу.

Проблем было много, но самая большая неприятность состояла в том, что мы оказались в цейтноте. Дело было в том, что команды Первой лиги заканчивали свой турнир намного позже команд Премьер-лиги. Игроки ее команд уже находились в отпусках, в то время как мы все еще выясняли отношения в заключительных турах. А начало игр нового сезона приходится на одну для нас всех дату.

Из множества проблем того времени я особо выделю основные:

— Проблема первая. Наш стадион ни по каким нормам и категориям не соответствовал требованиям, предъявляемым к стадионам на которых проводили свои домашние матчи команды Премьер-лиги. И если благодаря каким-то ухищрениям Евгения Евгеньевича на нем разрешили проводить игры Первенства Украины среди команд Первой лиги, то сегодня об этом говорить не приходилось!

Хорошо, что взявший наш клуб на содержание Вадим Новинский, пообещал в самые сжатые сроки провести реконструкцию стадиона и выполнить все условия, необходимые для его допуска к играм высшего дивизиона.

И с нашими земляками из Симферополя удалось порешать вопросы по поводу проведения нами своих домашних игр на стадионе «Локомотив».

Но разрулив проблему с домашней ареной, мы столкнулись с другой проблемой, вытекающей из предыдущей.

К этому времени наша команда собирала полный стадион. Народ горячо поддерживал ее. Игроки и представители администрации команд гостей говорили, что нигде больше не встречали такой поддержки!

Надо было что-то сделать для того, чтобы мы и на симферопольском стадионе смогли получить столь необходимую нам в новом высочайшего ранга турнире поддержку.

— Второй проблемой стала комплектация. Ряд игроков нашей команды по своим качествам просто не подходил для высшего дивизиона. Они и в Первой — то лиге выполняли роли дублеров основных игроков. Их держали так, на всякий случай.

Нужны были опытные футболисты. Но вот где таких взять? Раньше, для уровня Первой лиги мы сами могли что-то подобрать, так как хорошо знали контингент футболистов этого уровня. А вот Премьер-лига со своей «биржей» была для нас абсолютно незнакомой площадкой.

Нет, проблем с предложениями не было! Набежали футболисты и агенты. Бери – не хочу! Вся сложность заключалась в том, как из этой массы отобрать то, что нам действительно необходимо. Особую пикантность придавал тот факт, что мы сами, по большому счету не знали, кто из них нам реально нужен.

Оказавшись в Премьер-лиге, мы столкнулись с дилеммой. Одни футбольные специалисты – доброхоты, говорили, что тот состав, с которым мы решили задачу, менять не надо, а стоит только точечно его усилить в каких-то позициях. И на духе, на традициях, мы сможем решить задачу сохранения прописки в Премьер-лиге.

Другие, также искренне хотевшие нам помочь специалисты, не менее уверенно утверждали, что Ваша Первая лига, это просто «Кожаный мяч»! Надо укомплектовывать команду опытными, прошедшими «Крым и рым», а также «огонь, воду и медные трубы» футболистами! В высшем дивизионе украинского футбола Ваши Темки и Ваньки будут «мальчиками для битья». Вам в первый год главное – не вылететь! Опытные решат эту задачу, а Вы потихоньку готовьте «вторую волну» на следующий сезон. Не спеша ищите перспективных, молодых…

Послушаешь одних, они правы! Послушаешь других, и они правы! Блин, голова раскалывается! И все это в условиях жесточайшего цейтнота.

— Третья проблема касалась лично меня. Дело в том, что я, работая главным тренером, имел тренерскую лицензию категории «В», в то время как на моей должности обязан был работать специалист с категорией «А». В свое время я просил руководство направить меня на учебу, но в клубе не нашлось денег на оплату моего обучения. Сказали работать с категорией «В». Так и работал. В Первой лиге на это, благодаря Евгению Евгеньичу, закрывали глаза, но в Премьер-лиге это «не прокатывало». Высокий уровень, все на виду.

Кроме этого категория «А» здесь на должности главного тренера не работала. Нужна была категория «ПРО». А с моей лицензией, я мог претендовать только на должность какого-либо из ассистентов главного тренера, и то временно. До получения категории «А».

Но здесь тоже был один нюанс. Набор на обучение производился всего один раз в год. В этом году, даже, если бы я и захотел, было уже поздно! Для меня это было шоком! Вывести команду в Премьер-лигу, и остаться без должности! Вот тебе раз!

Подобные случаи в футболе случаются. Очень редко, но случаются. И тут все зависит от руководителей. Если работа главного тренера их устраивает, то они сохраняют его, и для этого применяется следующая схема. Приглашается специалист с необходимой категорией. Его официально назначают главным тренером. Он изображает из себя полководца на скамейке запасных и на послематчевой пресс-конференции, но де-факто он «свадебный генерал».

А весь учебно-тренировочный процесс и игру ведет тот специалист, который устраивает руководство. И при этом он учится, зарабатывая необходимую лицензию. Все довольны. И руководство, сохранившее нужного ему специалиста. И сам специалист. И приглашенный «зиц-председатель». Еще бы, неплохие деньги, да и на виду в футболе. Ведь мало кто знает его истинную цену в клубе! А глядишь, команда удачно сыграет, так тебя еще и пригласят как хорошего тренера в какой-нибудь богатый клуб!

Но со мною этого не произошло. Почему – не знаю. И на мою должность был приглашен Сергей Васильевич Шевченко, тренировавший в свое время «Ахтырку», и поработавший в Премьер-лиге. А так как приглашен он был не на роль «свадебного генерала», а реальным главным тренером, то и вполне реальная ответственность, легла на него.

И естественно он привел с собой свой тренерский штаб. И естественно стал перестраивать игру команды.

Новая тренерская команда начала переводить игру команды на схему 4-5-1. Обоснование – мы играем с грандами нашего футбола. Играть с ними в открытый футбол равносильно самоубийству. Поэтому, основной принцип организации командной игры – игра от обороны с одним нападающим. Отдаем инициативу и пространство, а насытив большим количеством игроков зону перед своими воротами и в середине поля, вяжем этим игру соперника. Единственный нападающий ищет возможность атаковать, используя ошибки обороны соперника. Декларировалось появление в атаке полузащитников, выдвигающихся из глубины, и поэтому представляющих опасность для обороны соперника.

Хочу сказать, что я ни в коей мере не пытаюсь осуждать избранную новым главным тренером игровую схему и принципы организации игры.

Сколько любителей и специалистов футбола, столько и мнений. Но окончательное решение принимает главный тренер. И ему виднее, чем он руководствовался, принимая его. А уж правильное оно или неправильное, покажут время, игра и Его Величество Результат. И по результату турнира все будет его. И слава, в удачном случае, и ответственность при неудаче! Тренер, он ведь как художник. Личность творческая. У него свой, особый взгляд и мнение о каждом из членов его команды, на их характер, жизненную философию, потенциал. Исходя из этого, он и строит свои взаимоотношения с игроками, и игру команды. И это правильно, так как ответственность за результат несет он один.

Я такой же тренер, как и Сергей Васильевич, и, следовательно, не имею права осуждать принятые им решения. Корпоративная тренерская этика не позволяет обсуждать эти темы, тем более, когда уже известен результат выступления команды. В своем рассказе я просто излагаю то, свидетелем чего мне случилось быть.

Руководство клуба согласилось с приведенными главным тренером обоснованиями по выбору тактики и принципов организации игры. Проблема была в том, что мы со Второй лиги применяли игровую схему 3-5-2, которая являлась атакующей. Именно благодаря такой организации игры нами и были добыты самые громкие победы. И для нас она была в большей мере традицией и философией, чем схемой расстановки игроков.

А так как имевшиеся в нашем распоряжении на тот момент футболисты были воспитаны именно на этой философии и тактике, то пришлось в срочном порядке набирать игроков, знакомых с вводимой новым главным тренером игровой схемой.

Ничего не имею против многих из пришедших в команду футболистов. Среди них было много настоящих мастеров футбола! Ну, кто будет оспаривать это в отношении Мариуша Левандовского и Игоря Дуляя?

В результате мы в новый сезон мы вошли уже с новой командой. И по людям, и по самой сути.

Начали мы сезон весело. Две ничьих, а также победа в Киеве над «Арсеналом». Севастополь ликовал! Не Боги горшки обжигают! Всем казалось, что и в Премьер-лиге мы будем также триумфально идти по турнирной таблице. Ну, может не совсем так, но без особых проблем! Но пока наши соперники еще только приглядывались к нам. А потом они свои выводы сделали.

Холодным душем стала для нас игра в Донецке.

Ослепительный красавец – стадион! Великолепная раздевалка со специальным залом для разминки. На столах в раздевалке кофе, соки, чай, фрукты! Для тех, кто никогда не играл в Премьер-лиге, это было в диковинку! Да и для тех, кто играл, думаю, тоже!

А атмосфера на стадионе! В свое время я был на «Олимпийском» во время нашего кубкового матча с «Шахтером». Уже тогда стадион и атмосфера произвели на меня впечатление, а в этот раз я вообще был поражен!

Особо впечатлили болельщики. Они просто давили на нас, страстно поддерживая свою команду.

Мы проиграли 0:5. По образному сравнению Сергея Васильевича мы просто в этот день катались с нашим соперником на разных автомобилях. Мы на «Запорожцах», а они на «Мерседесах»!

И после этой игры мы посыпались. Как будто что-то сломалось. Может быть, и не было разгромных поражений, но не было и очков. Естественно, такой результат не устраивал ни болельщиков, ни руководство.

После поражения в Луцке от «Волыни» 0:1 Сергея Васильевича освободили от должности, и Александр Львович принял решение назначить на эту должность меня. Я уж не знаю, как Евгений Евгеньевич решал вопрос в Премьер-лиге о моем допуске, но в итоге я получил разрешение быть исполняющим обязанности.

Из игр того периода запомнилась игра с Харьковым, когда мы выиграли 2:1. Два гола забил Зборовский. А вторую игру мы не выиграли, но показали очень хорошую игру. Я говорю об игре с киевским «Динамо». В той игре блестяще сыграл наш вратарь Игорь Литовка. Он смог отразить два пенальти. А еще мне эта игра запомнилась тем, что по ряду причин мы провели ее практически тем составом, которым выходили в Премьер-лигу.

По окончании первой части Чемпионата нам был представлен новый главный тренер. Им стал болгарский специалист Ангел Червенков. Он, как положено, привел с собой свой тренерский штаб.

Не буду останавливаться на подробностях второго круга Чемпионата, скажу только то, что интрига сохранялась до последнего тура. Нет, речь в данном случае не идет о том, кто победит в Чемпионате.

К сожалению, наши интересы были сосредоточены на том, чтобы не вылететь из Премьер-лиги. Здесь мы вели упорную борьбу с «Ильичевцем» из Мариуполя.

Дело прошлое, и результат нашего противостояния давно уже стал историей, но все равно остался какой-то неприятный осадок. Речь не идет о том, что нам не помогли наши земляки из «Таврии». Не понимаю, как они смогли бы это сделать, когда этот матч был как под микроскопом. Без преувеличения скажу, что вся футбольная Украина внимательно наблюдала за его ходом. И многие были уверены, что соседи договорятся.

Но не договорились. И речь об этом не шла.

Нет, тот осадок, о котором я говорил, остался после матча последнего тура, в котором аутсайдер из Мариуполя принимал лидера Чемпионата. Киевское «Динамо» во главе с легендарным Андреем Шевченко.

После первого тайма «Динамо» уверено вело в счете 2:0. В перерыве тренер счел, что дело сделано и заменил ведущих футболистов. Воспользовавшись этим, мариупольцы смогли забить во втором тайме три мяча и выиграть игру. И эта победа позволили им остаться в Премьер-лиге.

Я ни на что не намекаю, футбол есть футбол! Но как-то уж больно фортуна нас ударила.

Естественно, за результат пришлось расплачиваться тренеру, и Ангел со своей командой ушел. На его место пришел Александр Рябоконь. Вот это назначение для нас всех осталось загадкой!

Все ждали немедленного реванша, каких-то мер для немедленного возвращения любимой команды в Премьер-лигу. А тут главный тренер Александр Рябоконь!

Еще раз повторю, что корпоративная этика не позволяет мне обсуждать своих коллег, но я сейчас говорю о том, как реагировали на назначение Александра севастопольские любители футбола.

Дело в том, что он последнее время работал с командой – середняком, и ничем особым себя не проявил. Севастопольцы ждали на этом посту кого-то другого. Кого-то более харизматичного, что ли!

Новый главный тренер привел с собой, как водится, и свой тренерский штаб, и футболистов, которым он доверял. В очередной раз изменилась тактика и организация игры. Скажу честно, что от нашей фирменной, атакующей, севастопольской игры не осталось и следа! Вся игра строилась от обороны, в надежде на ошибку соперника. Естественно, что с такой игрой не приходилось надеяться на скорое возвращение в Премьер-лигу.

Спасибо Александру Львовичу, который смог убедить руководство «Смарта» в том, чтобы на должность главного тренера назначили Сергея Валентиновича Пучкова. Тот в свое время выиграл с «Таврией» Кубок Украины, но в данный момент был не у дел.

Назначение Пучкова с восторгом было принято в городе! Севастопольцы не успели забыть ту игру, которую команда показывала под его руководством во Второй и в Первой лигах.

Да и у футболистов это назначение вызвало определенный энтузиазм.

Сергей Валентинович пригласил в команду своих помощников Константина Полищука и Игоря Чечеткина. Пригласил и меня. Я ведь не работал в команде при предыдущих тренерах. После того, как меня освободили с должности главного тренера в Премьер-лиге, я обретался в должности спортивного директора в отделе селекции с самыми неясными должностными обязанностями. Ради Бога, спасибо, что не выгнали!

Конечно, получив такое приглашение, я не раздумывал и секунды! Вернуться в тренерский штаб к Сергею Валентиновичу, да еще под выполнение задачи – о чем еще можно было мечтать! Знаете, вроде бы как снова оказался в том счастливом времени, когда мы своей командой мечтали о высоких победах! И весело и лихо шли к ним!

К сожалению мы не смогли выполнить поставленную задачу. Досадная ничья в Черновцах не позволила нам вернуться в вожделенную Премьер-лигу. Ошибка Литовки на исходе матча, нереализованный стопроцентный шанс у «Миши» Алози…

Теперь можно только вспоминать об этом и сокрушаться.

Правда, нашлись люди, которые злорадствовали по этому поводу. Причиной была добытая не совсем корректно победа в матче с запорожским «Металлургом». Победный гол Сергей Кузнецов забил рукой. Этот момент неоднократно потом показывали в СМИ, упрекая арбитра матча, скажем так, в «заангажированности».

При повторах было хорошо видно, что гол забивался именно рукой, но арбитр, скорее всего, неправильно выбрал позицию и не смог увидеть этого. Я так говорю потому, что считаю, что в действиях арбитра не было умысла. Ну не мог такой уважаемый человек специально засчитать такой гол!

После этой победы в СМИ началась свистопляска по поводу попранной футбольной чести и справедливости! Как о доказанном говорили, что Севастополь подкупил арбитра. Даже президент «Днепра» громогласно объявил об этом и назначил премию в случае если команда Черновцов не позволит Севастополю пройти в Премьер-лигу. Как говорили потом, слово он свое не сдержал! Ну и что? Это ведь его слово. Сам дал, сам взял обратно!

На волне такого «всенародного» возмущения коррупцией в футболе, Дисциплинарный комитет ФФУ «по просьбам трудящихся» дисквалифицировал Кузнецова надо полагать за «неподобающий поступок, порочащий честь и достоинство украинского футболиста»!

Это ж надо! Марадона забил рукой на Чемпионате Мира и ничего. Назвали «рукой Божьей», а нашему «Кузе» за такой же трюк, чуть голову не отвернули!

Ну ладно, чего уж там! Все давно в прошлом!

Конечно, Вы понимаете, что после невыполнения задачи главный тренер покинул свой пост. Вместе с ним ушел Костя Полищук. А мне деваться было некуда. Спасибо Евгений Евгеньевич сжалился и забрал в курируемую им футбольную Академию клуба. Как правило, из уходящего тренерского штаба никого не оставляют, но Евгеньич смог убедить Олега Кононова, бывшего в клубе генеральным директором, и после ухода Пучкова ставшего и главным тренером.

Тот без восторга, но все же согласился оставить меня в Академии, где уже работали Степан Павлов, вернувшийся из луцкой «Волыни», Валерий Чалый, поработавший в Молдавии, и даже выигравший там Кубок страны. А также, Сергей Диев, отправленный в свое время в отставку с поста главного тренера ПФК «Севастополь». Скажу сразу, что все они много сделали для воспитания и подготовки наших мальчишек. Не случайно каждый год на протяжении многих лет, одна из наших юношеских клубных команд выступала в финальной части Первенства Украины среди юношей. А это я скажу, высокий показатель!

Проработал я в Академии недолго, так как поступило предложение поработать с «Титаном» из Армянска. То выступал в Первой лиге, но занимал последнее место с отрывом в пять очков.

Поехал, так как не представлял себя без тренерской работы, да и Олег Кононов все-таки косо посматривал в мою сторону. Уезжал я один. Предлагал ребятам поехать со мною, но никто не отозвался, предпочтя работу в Академии.

Руководство клуба поставило мне задачу занять десятое место. Взялся за работу. В команде был ряд опытных футболистов, с которыми можно было работать, и на которых можно было положиться. Например, Рома Войнаровский.

Первым делом начал переводить игру команды в атакующую схему 4-4-2 вместо осторожной 4-5-1. Много времени уделял тому, чтобы привить футболистам философию победителей.

И дела пошли! Двенадцать туров без поражений! Девять побед, три ничьих.

Особо знаменательна была для меня игра в Севастополе. Скажу, что выступать против родной команды, и, следовательно, против родного города психологически очень сложно. У меня перед игрой давление было в районе 170! Спасибо болельщикам, что тепло встретили!

Игра тоже получилась очень сложной. Севастополю очень нужна была победа, но и мои ребята почувствовали себя хорошей командой после беспроигрышной серии.

Пересказывать игру не буду. Проигрывали 0:1, затем сравняли. Неприятно было, когда кто-то из болельщиков, раздосадованный этим фактом, бросил в меня стаканчик с водой. В добавленное время, минуте на 94-й Кузнецов забил победный гол.

Много позже, когда я приехал с «Тосно» в Краснодар играть кубковый матч, мы вспомнили с Олегом Кононовым, руководившим в то время «Краснодаром», этот матч.

И он рассказал мне, что он очень волновался перед этой игрой. Дело в том, что оставив меня в Академии по просьбе Евгения Евгеньча, он нарушил указание руководства «Смарта» убрать из клуба всех тех, кто работал с Пучковым и Красильниковым. А когда я, поработав в Академии, принял Армянск, была опасность того, что я, видевший тренировки, проводимые Кононовым, мог помешать ему двигаться к первому месту.

Он честно мне признался, что по ходу игры проклинал свою доброту, и если бы эта игра не была бы выиграна, то у Евгения Евгеньевича были бы крупные неприятности. Но Севастополь выиграл и все обошлось.

У меня все шло своим чередом. Зимой в команду пригласили Тему Култышева. Появился Роман Климентовский, молодой, перспективный. В общем подобралась неплохая командочка. Да и футбол она показывала зрелищный. Народу на стадионе в дни матчей всегда было много. Особо много людей пришло на нашу домашнюю игру с Севастополем. Севастополь уверенно шел на первом месте, а народ, конечно, захотел посмотреть на лидера.

Мы сыграли вничью, и это устроило всех. Моя команда не проиграла дома лидеру, а Севастополь после этой игры досрочно решил вопрос о возвращении в Премьер-лигу. Да и бывшие на игре руководители города, завода и клуба высоко оценили качество игры.

Тем удивительнее было их решение по окончании сезона.

Мы перед последним туром шли на 10 месте. И ничто не предвещало неприятностей. Но опять Черновцы, и опять «невезуха»! Мы проигрываем 1:5 и по итогу занимаем 12 место. А по возвращении домой я узнаю о том, что клуб не будет продлевать со мной сотрудничество! Я был в шоке!

Да, формально я не выполнил обязательств. Но я спас команду от вылета из лиги, наладил команде хорошую игру, и тут такой оборот! Как потом оказалось, без подводных камней и течений тут не обошлось. Просто у кого-то из руководства завода был друг – тренер по футболу. Звали его Олег Лутков. Необходимо добавить, что это был безработный тренер по футболу. Причем давно. Вот он и тер по ушам своему другу. И тот поддержал его. Вот и все.

Дальнейшая судьба футбола в Армянске была плачевной. Сначала под руководством нового тренера команда свалилась вниз, а затем ее вообще не стало. Я ни сколько не злорадствую по этому поводу. Мне футбол Армянска ничего плохого не сделал. Просто этот случай, да история, рассказанная Кононовым, показали мне, что не все вопросы можно решить на футбольном поле.

Вернулся в Севастополь. Работы нет. Девять месяцев просидел, как говорят моряки «на биче». И тут, в ноябре 2013 года, выходят на меня футбольные агенты. Есть работа, говорят, и приглашают приехать на переговоры в Харьков.

Меня дважды приглашать не надо было. В общем, команда та из под Питера. Называется по названию населенного пункта «Тосно». У руководства амбиции и деньги! Что еще надо? Задача стоит выйти в Первую лигу, а затем и в российскую «вышку». Договорились? Да, кто ж откажется!

В декабре команда вылетает на Мальту. С семьями. Просто отдохнуть. Ну а я «на биче» не устал, и значит, на работу приехал. С людьми познакомиться, присмотреться, так сказать в неформальной обстановке. Для того ведь и полетел.

После Нового года, 11 января прилетел в Тосно. Встретились с руководством города и клуба, поговорили, и 19 числа улетели на сборы в Израиль.

Предо мною стояло две задачи. Перестроить игру на схему 4-3-3. Задачу ведь можно выполнить только тогда, когда мы забиваем!

И вторая задача – комплектация! Необходимо было усиливаться квалифицированными игроками.

В конце февраля полетели со сборов в Москву на игру 1/8 финала Кубка России со «Спартаком». Играли на «Локомотиве». Честно скажу, мандража не было.

Основное время 0:0. И тут мы почувствовали, что мы уже герои, и почему бы нам не стать дважды героями! И на 112 минуте Валентин Филатов ударом «в лет» забивает гол! Скажу, что после игры болелы «Спартака» нам аплодировали! Вышли на «Краснодар» с Кононовым.

Прилетели на игру из Турции. Мои футболисты чувствовали себя очень вальяжно. После игры со «Спартаком» многим из них звонили агенты, приглашали в команды высшего дивизиона. В общем, можно сказать, голова кругом у некоторых пошла. Жизнь удалась! Но тут «Краснодар» дал нам «трешку». Причем игра шла в «одни ворота», и мы могли штук восемь глотнуть!

Скажу, что хорошая встряска перед началом Первенства получилась!

В Первенстве мы шли по графику, забирая положенные нам очки. Но за 4 тура до окончания, когда практически все уже было ясно, меня отстраняют от работы. Причина – команда показывает не зрелищный футбол и мало забивает.

Ну, что делать! Видно у руководителей появился друг из серии «безработный тренер».

Вернулись с Ромой Войнаровским, который был у меня ассистентом, домой. А тут и известные события грянули!

Позвонил Александр Бойцан со «Скифа». Предложил работу. Вроде бы хотят крымские клубы допустить к участию во второй профессиональной лиге России, и «Скиф» будет выступать там.

Собрали людей, начали готовиться, но наше место в лиге отдали «ТСК-Таврии».

Вернулся в Севастополь. Спасибо Александру Львовичу. Предложил возглавить вторую команду, выступавшую в Чемпионате Крыма. Хотелось бы особо остановиться на этой, так называемой, «второй» команде.

Дело в том, что Севастополь смог заявиться во Вторую лигу Первенства России по зоне Юг. Но никому из футболистов, ранее заявленных в украинском Первенстве, играть в России было нельзя. Точнее, можно, но только в статусе легионера. А весь прикол в том, что во Второй лиге легионеры не играют! Не разрешается!

Вот, таким образом наши ребята, вроде Саши Жабокрицкого, Андрея Кивы, Сергея Ференчака и других, много лет верой-правдой проигравшие за Севастополь, в одночасье оказались без работы! Такой вот привет получили от «неньки»!

И здесь на высоте оказался Александр Львович. Он не бросил ребят. Создали команду и запустили ее на Чемпионат Крыма. Уровень был, конечно, смешной, но ребята были при деле, и что важно, при зарплате. Ну, а в дальнейшем, может быть, санкции уберут, и наши ребята смогут играть за команду своего города.

Таким образом, в клубе на тот момент оказалось две команды. Одна, составленная из приглашенных россиян, играла в Первенстве России по Второй лиге, а вторая команда, выступала в крымском Чемпионате. Причем вторая была намного сильнее первой!

Еще бы! Если во второй были ребята, прошедшие и первую, и Премьер-лигу, то в первой играли те, кого мы успели в спешке похватать и заявить. Даже, честно говоря, времени не было к ним присмотреться! И Вы понимаете, кто к нам попал. Правильно. Те, кто никому оказался не нужен.

Да и особо себя на тренировках они не утруждали! Крым ведь!

Главным тренером этой команды был Сергей Валерьянович Диев. Он очень близко к сердцу принимал такое отношение футболистов и невразумительную игру, показываемую этой командой. В итоге сердце его и подвело!

В этой ситуации мне пришлось принимать команду. Но поработать с ней долго не пришлось. Крымские команды сняли с Первенства. Санкции!

Тут бы и сказке конец, но умные головы придумали Крымский Футбольный Союз! Эта структура по задумке должна была получать финансирование из Министерства спорта РФ, а потом распределять полученные деньги между командами – участницами.

Желающих играть в этих соревнованиях было много, так что пришлось проводить специальный отборочный турнир. По его итогам отобрали восемь команд. А победителем этого турнира стали мы. Также мы выиграли и матч на Супер Кубок федераций, в котором встретились с обладателем Кубка Крыма, командой «Океан» Керчь.

В первом розыгрыше Премьер-лиги КФС мы заняли второе место, сильно отстав от победителя турнира «ТСК — Таврии». Правда и отрыв от третьего был тоже велик.

Закончился мой контракт, но продлевать его клуб не стал. Снова оказался не у дел, но тут поступило предложение поехать поработать в Грузию. В команду Высшей лиги «Гурия» из Ланчхути.

Как это красиво и здорово звучит! Высшая лига, «Гурия» Ланчхути!

Действительность, к сожалению, не столь прекрасна. Нет той футбольной Грузии, о которой мы знали и которую помним по советским временам.

Остались старые бренды типа «Динамо» Тбилиси, «Торпедо» Кутаиси, «Гурия» Ланчхути. Только бренды. А за ними практически ничего нет! Не подумайте, что дословно «ничего нет»! Есть и футболисты, и желание, но вот только уровень низкий. У нас в Ланчхути с советских времен сохранилась и как-то поддерживается база команды. А вот стадиона нет. Его при Саакашвили развалили, а новый построить забыли.

Формы нет, мячей нет, манишек нет. Бедность, местами переходящая в нищету. Работать сложно. У людей определенный менталитет. Надо строить работу не на порядке и дисциплине, а на отношениях. Спасибо моим ассистентам. Без них мне пришлось бы очень тяжело.

По результатам скажу так. Начали хорошо, но закончили плохо. Вылетели в Первую лигу, и мой контракт продлевать естественно не стали. Вернулся домой, а здесь опять нет работы. Спасибо Братану Игорю Михайловичу. Поддержал, взял на работу!

И вот теперь мне поступило предложение на работу в керченский «Океан». Жизнь продолжается!»

Источник: http://fcsevastopol.ru/news/4583.html

Фото: Эдуард Дибривный

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

