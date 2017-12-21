«Летающая» скорая помощь в Крыму: около 100 пациентов за 3 месяца

С начала осени вертолёт санитарной авиации эвакуировал около сотни пациентов Крыма. Об этом сообщил Министр здравоохранения Республики Александр ГОЛЕНКО в эфире радио «Спутник в Крыму».

Глава ведомства напомним, что санавиация заработала на полуострове после более 30-летнего перерыва: «Вертолет уже совершил более 70 вылетов и эвакуировал около 100 пациентов. Причем при необходимости мы совершали полеты и в Краснодар, и в наши отдаленные города Керчь, Джанкой».

По его словам, благодаря санитарной авиации появилась возможность не только транспортировать больных в центральные клиники, но и направлять специалистов для проведения операций на месте в тех случаях, когда пациента нельзя перевозить.

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Напомним, что вертолёт Ми-8 возобновил работу в Крыму этой осенью. Одновременно авиа-транспорт может эвакуировать до трёх больных.



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