Летний график движения поездов в Крыму: дополнительные рейсы

Крымская железная дорога, в связи с увеличением туристического потока на полуостров, переходит на летний режим работы. Новый график движения поездов будет введен с 29 мая. Расписание составлялось на основе пожеланий пассажиров и социологических опросов.

Так, как отмечают в «КЖД», на летний период запустят две пары утренних поездов «Симферополь-Евпатория». Поезда по пути следования будут делать дополнительные остановки на прибрежных станциях. Время следования поезда — 1 час 35 минут.

Также, дополнительный поезд «Джанкой-Евпатория» будет курсировать по пятницам и выходным дням в июне. А уже с 3 июля 2017 года, поезд будет ходить ежедневно.

Читайте: Расписание дополнительных междугородних автобусных рейсов в Керчи

Также, пресс-служба Крымской железной дороги отмечает, что в том случае, если на севастопольском направлении увеличится поток пассажиров, то есть возможность запуска еще одного, дополнительного поезда. Этот поезд будет ускоренным.

Об изменениях в графике движения поездов из Керчи, сайт KerchINFO.com будет информировать вас дополнительно.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

