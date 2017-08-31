Летний рассвет над Керченским мостом

Сегодня последний день лета, а это значит, что уже завтра начнется рабочая и учебная суета, отбирающая все силы. Для тех, кто решил не тратить последние дни отдыха на сон, керченская природа преподнесла особый сюрприз.

Крымские рассветы летом всегда обладали особой магией и волшебством. Всходящее над полуостровом солнце создает особую неповторимую атмосферу, соединяясь с прекрасной крымской природой и морем.

Особую уникальность рассветы в Керчи приобрели после установки арки Керченского моста, который соединяет два российских берега: таманский и крымский полуостров.

Читайте: Арка Керченского моста на фарватере: фото 28 августа

После исторической операции керчане наблюдают за рассветами с особыми чувствами благоговения и гордости за свой город, страну и людей, в ней живущих и работающих. Мостостроители транспортного перехода через Керченский пролив совершили настоящий подвиг, соединив первозданную крымскую природу и грандиозное творение человеческих рук.

Полюбоваться встающим над морем солнцем в соединении с грандиозной конструкцией – железнодорожной аркой Керченского моста читателям КерчьИНФО предлагает Денис Бакаев, за что мы выражаем огромную благодарность местному жителю.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

