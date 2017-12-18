Летняя экспедиция Фёдора Конюхова стартует от Крымского моста

Будущим летом Керчь посетит, наверное, самый известный российский путешественник, побывавший на всех континентах, достигший пять полюсов Земли, художник и писатель Фёдор КОНЮХОВ. Из нашего города, а если быть точнее, от Керченского моста, начнётся его экспедиция по полуострову.

Что самое главное в любом путешествии, помимо проработанного маршрута? То, с кем ты отправляешь в путь. Фёдор КОНЮХОВ сторонник одиночных путешествий, однако в крымскую экспедицию он берёт с собой молодых творческих ребят – студентов двух ВУЗОв полуострова.

Как рассказывал путешественник телеканалу RT, экспедиция будет сухопутно-морская: «Мы идём от Керченского моста до Черноморского, почти что вокруг (полуострова. — RT). Идём с ребятами на морских ялах. Дойдём до Черноморского — это северо-запад, а возвращаться будем уже сухопутно через Крымский полуостров на верблюдах, на осликах, на лошадях».

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В экспедиции «Крым-2018» примут участие более 50 человек (в ноябре этого года стало известно, что КФУ им. Вернадского может присоединиться к экспедиции). За 15 дней путешественники пройдут три морских и пять сухопутных этапов, каждый из которых будет носить названия разных исторических цивилизация полуострова: «Киммерия», «Таврика», «Херсонесида», «Скифия», «Феодоро». Материалы экспедиции планируется оформить в древнегреческом стиле сказаний о морских путешествиях.

Цитаты Фёдора КОНЮХОВА о путешествиях:

«Я очень богатый! Я позволяю себе то, что мало какой миллионер позволит. Это огромное богатство. Сижу и думаю – через несколько дней увижу Эверест! Потом пойду на собаках по пути Уэмуры, моего милого учителя и идеала! Дальше поплыву через весь Тихий океан!»

«Кажется, что мне лет под триста! Смотрю, что успел за эти годы, – ну разве к шестидесяти столько можно? Не вмещается! И как-то запало мне в голову число триста. Вот оно подходящее».

«Я знаю точно, что жизнь — слишком большая ценность, чтобы употреблять ее на одно лишь зарабатывание денег. Похоже, единственный способ быть счастливым — это делать то, что тебе назначено судьбой».

«Художник, береги чистоту холста. Будь ответственным. Если не можешь изобразить истину, которую ты задумал, не порти белое пространство, лучше пусть остается пустой холст, чем испачканный твоим невежеством».

«Радость жизни определяется действием, попыткой, усилием, а не успехом».

«Человек должен сам распоряжаться своими поступками, а не подчиняться обстоятельствам».

«Жизнь изменилась под воздействием радио и телевидения. Весь мир смотрит на нас с экрана. Не надо никуда выходить или выезжать, чтобы узнать, что делается на свете. Весь мир постоянно у нас на глазах. Это приводит к тому, что человек часто не находит себя, не умеет понять свой внутренний мир. Красота исчезает из современной культуры».

Фото: FB Федор КОНЮХОВ

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