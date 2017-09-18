Лето не расстаётся с Керчью

На календаре середина сентября, но лету наплевать на календари и сезонность. Уходить тёплое время совсем не хочет, лето говорит: «не вздумайте пока прятать купальные костюмы и забывать дорогу на пляж» ;)

Жаркая погода сохранится практически до конца сентября. Понижение температур до +18-19° начнётся только со следующей недели.

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По сообщениям крымских синоптиков, в ближайшие трое суток на полуострове по-прежнему будет господствовать тропическая воздушная масса, поэтому сохранится сухая и жаркая погода. Температура воздуха составит: ночью +15…+20°, на побережье до +23°; днем +30…+35°, в горах +24…+29°. В конце рабочей недели холодный атмосферный фронт с запада принесет локальные кратковременные дожди с грозами, понижение температуры воздуха на 8-10°.

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