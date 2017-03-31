Летом Керченскую трассу «очистят» от фур

Наверняка все, кто путешествовал прошлым летом по Крыму помнить, что творилось на трассе «Керчь-Симферополь». Постоянные пробки, заторы, и бесконечные потоки грузовых автомобилей, двигавшихся как с паромной переправы, так и в обратном направлении.

В предстоящем курортном сезоне эту проблему попытаются решить. Так, с 20 мая по 20 сентября большим грузовым автомобилям будет запрещено перемещаться по трассе «Керчь-Симферополь». Ездить они смогут только ночью, а днем будут стоят в отстойниках. Об этом заявил начальник Службы автомобильных дорог Республики Крым Алексей Сафронов, — сообщает Крымская служба новостей.

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Введение такой меры, по словам Сафронова, обеспечит максимальную пропускную способность трассы в курортный сезон. Кроме того предполагается снизить нагрузку на само дорожное полотно, которое в условии жары под воздействием большого веса грузовых авто.

Попытки ввести подобный режим передвижения фур по территории полуострова была и в прошлом году. Однако, работало это с перебоями, водители грузовиков зачастую пренебрегали запретом на передвижение в дневное время суток.



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