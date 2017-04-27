Ликвидаторы аварии на ЧАЭС: они погибли, спасая мир

В Керчи состоялся митинг-реквием по жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС. Собравшимся возле памятника Чернобыля, уже традиционно, в театрализованной форме, рассказали о событиях тех страшных дней.

Тридцать один год назад, взрыв разрушил четвертый реактор атомной электростанции. В результате этого, в атмосферу было выброшено огромное количество радиации. Ценой неимоверных усилий, жертвуя собой, люди отважно боролись за спасение не только своей страны, но и Европы.

На встрече присутствовал заместитель председателя Керченского городского совета Николай Гусаков. В своей речи он отметил, что авария на Чернобыльской АЭС – трагедия, и что это больше никогда не должно повториться.

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«Чернобыльская катастрофа показала всему человечеству, что атомная энергия, которая выходит из под контроля, отражается на жизни очень многих людей, и еще очень многие поколения испытывают на себе последствия этой страшной трагедии. И каждый год мы собираемся здесь чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь во благо всеобщего спасения», – отметил он.

Завершился митинг-реквием минутой молчания и возложением цветов к памятнику жертвам Чернобыльской катастрофы.

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