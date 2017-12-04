Лирика Керченского моста: свежие фото 4 декабря

Чтобы попасть на Керченский мост, нужно проснуться в 5 утра. К началу восьмого оказаться в Порту Кавказ, переправиться на противоположный берег, встретить пресс-службу Крымского моста, подождать опоздавших журналистов, и, наконец, выехать. В Тамани, в строй-городке получить жилетки, каски и подарки!(спасибо!). Затем, прослушать инструктаж по технике безопасности и – двинуться в главный путь. Так сегодня и сделали журналисты КерчьИНФО.

Остров Тузла, пролетные строения, рабочие, множество инструментов, деталей, белоснежные (правда, белоснежные!) арки ( альпинисты до сих пор проверяют их белоснежность), невероятные высоты, лифт, который поднимает 17 человек на 35 метров над уровнем моря….но это все лирика. Всю технологическо-инженерную часть мы оставим для вас на завтра.

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А сегодня, переполненные эмоциями и уставшие, мы едем в Керчь.

Вот вам еще немножко интересных фактов о стройке века:

– чтобы попасть на асфальтированные части моста, машинам моют колеса. на новый асфальт – только с чистыми колесами

– средняя скорость надвижки пролетов – 1 раз в две недели

– того, кто забивает сваи называют оператором гидромолота

– если собрать все сваи двух мостов в единую линию – получится более 300 км (ими можно несколько раз обогнуть Керчь)

Следите за новостями моста в Крым завтра. Расскажем про асфальт, надвижки и много чего ещё, а пока глядите свеженькие фото!

Фото с пресс-тура на Керченский мост 4 декабря 2017

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