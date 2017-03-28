Lounge-cafe-dance «PARK» приглашает на горячую вечеринку!

В Lounge-cafe-dance «PARK» 31 марта пройдет одна из самых горячих и запоминающихся вечеринок сезона.

Гостей ожидает феерическое шоу от участников проекта «Танцуют все» — эротик-дуэтом «Страйк» с непревзойденным Go-Go show и взрывным сетом от Dj Booster и выступлением Игоря Дишкантюка.

Дополнит отличное настроение изысканная кухня, широкая коктейльная карта, которая порадует даже самого требовательного гурмана.

Как обычно, посетителей ждут подарки от заведения!

Количество мест ограничено!

Бронировать столики можно по телефону: +7 (988) 340 42 09

Группа вконтакте: https://vk.com/park_cafe_dance

Инстаграм: https://www.instagram.com/park_kerch/