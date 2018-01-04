Лучшие футболисты «Океанчика» получили призы

Сегодня в Керчи прошло награждение участников детского футбольного клуба «Океанчик». Ребята соревновались в эстафете, победитель которой получил бесплатный комплект формы клуба.

Уже несколько месяцев юные спортсмены «Океанчика» отрабатывают свои футбольные навыки и умения, упорно тренируясь.

Чтобы оценить прогресс юных керчан, в рамках одной из тренировок среди воспитанников детского футбольного клуба тренеры провели конкурс-эстафету, победитель которой получил бесплатный комплект формы клуба, а ребята, занявшие второе и третье места – утешительные сладкие призы.

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Сегодня в торжественной атмосфере прошло награждение победителей эстафеты. Несмотря на свой юный возраст ребята хлопали и радовались, поддерживая друг друга.

По итогам спортивной эстафеты третье место занял Роман ГРИНЕНКО, второе – Артем ТИМОШЕНКО, а победителем эстафеты стал Егор ГРИДЧИН.

Поздравляем ребят и желаем им дальнейших спортивных достижений!

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