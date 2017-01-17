На керченском заводе «Залив» был выбран новый способ подведения годовых трудовых итогов. Лучшая производственная бригада 2016 года была определена с помощью проведения соцсоревнований.

Для оценки работы учитывались следующие критерии: процент выполнения плана, средняя выработка на одного члена бригады, качество выполненных работ, а также показатели переработки и дисциплины труда.

По итогам 2016 года, лучшей оказалась бригада СКМС цеха №33 под руководством Олега Парахневича. Бригада показала лучший на заводе среднемесячный процент выполнения плана на уровне 132,2% и высокий показатель среднемесячной выработки на одного рабочего. Немаловажным критерием был и высокий уровень трудовой дисциплины. Все это позволило ей стать лучшим трудовым коллективом завода в 2016 г.

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Генеральный директор «Залива» Андрей Жердев выразил свою благодарность за добросовестное и ответственное отношение к работе всему коллективу бригады. Все члены трудового коллектива также будут вознаграждены единоразовыми премиями. В размере 10 тыс. руб. будет выплачена премия бригадиру Олегу Парахневичу, 5 тыс. руб. – производственному мастеру Павлу Ходаковскому, всему же коллективу бригады был установлен премиальный фонд в размере 54 тыс. руб., который будет распределен бригадиром в зависимости от вклада каждого в общий результат.

По мнению руководства завода, подкрепленный материальным стимулом соревновательный дух, будет в дальнейшем мотивировать работников на качественное исполнение своих трудовых обязанностей, что, несомненно, повысит коэффициент производительности труда завода, в целом.

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