Лучшие заливчане названы «Инженерами года»

Лучшие сотрудники керченского судостроительного завода «Залив» были отмечены на торжественной церемонии награждения в г. Симферополь.

«Человек славен трудом!» — именно под таким девизом на симферопольском заводе «Фиолент» прошел ставший уже традиционным праздник чествования профессионализма молодых инженеров. Почетными гостями торжества стала делегация судостроительного завода «Залив», возглавляемая генеральным директором предприятия Андреем Жердевым.

Читайте: Завод «Залив» будет строить легендарные «Каракурты»

Особый статус торжества подчеркнули присутствующие высокие гости. Свои поздравления и напутствия лучшим представителям молодой инженерной мысли передали Министр промышленной политики Республики Крым Андрей Васюта, заместитель Председателя комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Государственного Совета Республики Крым Виктор Рогатин, председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев, первый заместитель главы администрации города Симферополя Александр Овдиенко и другие.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

