Лучший Дед Мороз Керчи получит телевизор

Дорогие керчане, напоминаем, что завтра, 23 декабря впервые в Керчи стартует Праздничный парад Дедов Морозов и Снегурочек! За главный приз будут бороться лучшие из лучших Дедов Морозов города! Праздник проходит по инициативе Администрации города Керчи Республики Крым и партнеров: Судостроительный завод «Залив», керченский рыбоконсервный завод «Пролив» и керченский металлургический завод им. Войкова! Построение парада и регистрация участников в 16.45-17.00 на ул.Ленина, 1

Начало праздничного шествия 17:15

Победители Праздничного парада Дедов Морозов и Снегурочек будут награждены почетными грамотами и ценными подарками в номинациях:

«Самая длинная борода», «Дед Мороз –любимец публики», «Многодетный Дед Мороз», «Самый юный Дед Мороз», «Самый оригинальный Дед Мороз», «Самая оригинальная упряжка Деда Мороза», «Снегурочка краса – длинная коса», «Классическое воплощение Деда Мороза», «Самый креативный Дед Мороз», «Дед Мороз – волшебник», «Дед Мороз – затейник».

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Главный приз победителям конкурса на лучшее новогоднее поздравление с главной сцены города – телевизор марки «DEXP»

В программе мероприятия:

16.45-17.00 – регистрация участников и построение парада

17.15 – начало движения праздничного шествие на площадь Ленина

Новогодний флешмоб участников Парада

Конкурс на лучшее новогоднее поздравление с главной сцены города

Торжественное зажжение огней на главной ёлке города

Подведение итогов

Награждение победителей

Концерт гостей из г. Казань кавер-группа «Волга Волга»



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