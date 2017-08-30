Лучший двор в Керчи: победитель получил приз

В Керчи подошел к логическому завершению конкурс на лучший двор в городе. Победитель уже получил свой приз — новую детскую площадку. В городе подошел к финалу конкурс на лучший двор. Цель мероприятия — сплотить силы жителей города с властями в благоустройстве придомовых территорий. Инициатором необычного междворового соревнования стал Общественный совет Керчи.

В конкурсе приняли участие 10 дворов. Главным призом стала новая детская площадка, которая по результатам решения конкурсной комиссии досталась двору по улице Марата, 14.

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Так, вчера, 29 августа, новая детская площадка уже была установлена во дворе-победителе. Глава муниципального образования г. Керчь Николай Гусаков с представителями общественного совета Галиной Мазиловой и Николаем Зеленкевичем принял участие в установке площадки.

«Очень приятно, что в Керчи есть такие сознательные граждане, готовые на условиях партнерства создавать совместно с властями такие проекты. Как мы видим, результат такого сотрудничества в первую очередь, порадует самих жителей. Надеюсь, таких дворов в Керчи будет становиться все больше!» — отметил глава муниципального образования г. Керчь.

Отметим, что вне конкурса по Керчи было установлено 15 новый детский площадок.

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