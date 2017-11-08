Лучшим борцам Крыма подарят автомобили

При поддержке главы Республики Сергея АКСЕНОВА, в Крыму, 19 ноября пройдет открытый чемпионат по национальной борьбе Куреш. В Керчи проводится отборочный тур 12 ноября в 19:00 во Дворце спорта «Судостроитель».

Инициатива проведения соревнований по Куреш принадлежит депутату Государственной думы Руслану БАЛЬБЕКУ. В Крыму чемпионат пройдет впервые.

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К соревнованиям допускаются спортсмены от 17 лет вне зависимости от вида спортивного занятия. В положении указаны весовые категории 70, 80,90 и 90+. Кандидатам при себе иметь паспорт гражданина РФ с городской регистрацией и медицинскую справку. Ответственный за мероприятие Дмитрий БОНДАРЬ ( +7978 2019273).

За первое место в каждой весовой категории – автомобиль.

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