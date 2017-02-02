Лёд в водах Керченского пролива не повлиял на работу паромной переправы. Паромы курсируют в штатном режиме. Об этом в комментарии редакции KerchINFO.com сообщили в пресс-службе ООО «Морская дирекция» и грузовой паромной линии.

В социальных сетях распространяется информация о том, что из-за замёрзшего Керченского пролива приостановлена работа паромной переправы. Однако на самом деле паромы в Керченском проливе ходят согласно расписанию.

«Лёд никак не повлиял на работу Керченской паромной переправы. Наши паромы обладают ледовым классом, поэтому все функционирует в штатном режиме, по расписанию», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, на пассажирской линии «порт Кавказ – порт Крым» в настоящее время задействованы паромы «Олимпиада», «Крым» и «Елена», скопления легковых автомобилей нет. На грузовой линии «Порт Кавказ – Керченский рыбный порт» задействован паром «Победа».

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На линии «Кавказ – Керченский морской торговый порт» для перевозки грузового транспорта задействованы паромы «Борис Штоколов» и«Ейск».

Справка: за 01.02.2017 перевезено: пассажиров – 5892, легкового автотранспорта – 1063 ед., грузового автотранспорта – 951 ед. (в том числе 149 ед. малотоннажного автотранспорта), автобусов – 73 ед. В эквиваленте легкового транспорта перевезено – 5953 а/м.

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