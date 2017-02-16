Лёд продолжает создавать проблемы в работе керченской переправы

По состоянию на 16 февраля на керченской паромной переправе проблема с движением паромов во льду только обостряется. Лёд сковал большую часть Керченского пролива. Паромы грузовой паромной линии на неопределённый срок прекратили свои перевозки. А на линии «Порт Крым» — «Порт Кавказ »в настоящее время задействованы паромы «Крым», «Борис Штоколов» и «Ейск».

Текущая сложная обстановка на Керченской паромной переправе возникла из-за сложных погодных условий и обледенения моря. На данный момент движение грузовых судов паромной переправы остановлено и не возобновится до окончания сложной ледовой обстановки.

Как раннее сообщала редакция KerchINFO.com, вчера 2 парома керченской грузовой линии застряли во льдах пролива из-за внезапных ухудшений погоды. На сегодня в водах Керченского пролива курсируют два ледокола. На грузовой переправе скопилось уже более тысячи фур, и паром дальнобойщикам приходится ждать почти четверо суток.

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Напомним, что работа переправы осуществляется по фактической погоде в условиях большого скопления льда в водах керченской акватории. Пассажирам и автомобилистам убедительно рекомендуют воздерживаться от поездок через Керченскую паромную переправу до улучшения погодных условий. Будем надеяться, что скоро в Керчь вернётся тепло, и переправа возобновит работу в полноценном режиме.

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